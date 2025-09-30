Is Today Bank Holiday: अष्टमी के दिन कहां बंद रहेंगे बैंक, कहीं आपका शहर तो नहीं है शामिल?

नई दिल्ली। आज नवरात्र का आठवां दिन है। आज के दिन देशभर में अष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही कई जगह दुर्गा पूजा मनाने के लिए पंडाल भी सज गए हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि दुर्गा पूजा या अष्टमी की वजह से उनके शहर में बैंक बंद (Bank Holiday Today) रहेंगे या नहीं।

आइए जानते हैं कि अष्टमी या दुर्गा पूजा के दिन कहां-कहां बैंक बंद रहने वाले हैं।

Bank Holiday Today: आज कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?

दुर्गा पूजा या अष्टमी के इस शुभ अवसर पर भुवनेश्वर, गुवाहाटी, अगरतला, जयपुर, कोलकाता, रांची और पटना इत्यादि में सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहेंगे।

वहीं कल नवमी के दौरान भी कई शहर में बैंक क्लोज रहने वाले हैं। नवमी के साथ कल कई शहरों में दशहरा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। इस दिन लगभग सभी शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं।