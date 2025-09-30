Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Is Today Bank Holiday: अष्टमी के दिन कहां बंद रहेंगे बैंक, कहीं आपका शहर तो नहीं है शामिल?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:05 AM (IST)

    30 सितंबर यानी आज अष्टमी का दिन है। आज नवरात्र का आठवां दिन भी है। अष्टमी के अलावा आज कई जगह दुर्गा पूजा का उत्सव भी मनाया जाएगा। ऐसे में चलिए जानते हैं कि अष्टमी और दुर्गा पूजा के इसे शुभ अवसर पर कहां-कहां बैंक बंद (Bank Holiday Today) रहने वाले हैं। साथ ही अक्टूबर होने वाली बैंक हॉलिडे लिस्ट भी चेक कर लेते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    दुर्गा पूजा और अष्टमी पर बैंक बंद यहाँ देखें पूरी लिस्ट

     नई दिल्ली। आज नवरात्र का आठवां दिन है। आज के दिन देशभर में अष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही कई जगह दुर्गा पूजा मनाने के लिए पंडाल भी सज गए हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि दुर्गा पूजा या अष्टमी की वजह से उनके शहर में बैंक बंद (Bank Holiday Today) रहेंगे या नहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आइए जानते हैं कि अष्टमी या दुर्गा पूजा के दिन कहां-कहां बैंक बंद रहने वाले हैं।

    Bank Holiday Today: आज कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?

    दुर्गा पूजा या अष्टमी के इस शुभ अवसर पर भुवनेश्वर, गुवाहाटी, अगरतला, जयपुर, कोलकाता, रांची और पटना इत्यादि में सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहेंगे।

    वहीं कल नवमी के दौरान भी कई शहर में बैंक क्लोज रहने वाले हैं। नवमी के साथ कल कई शहरों में दशहरा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। इस दिन लगभग सभी शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं।

    यह भी पढ़ें- Bank Holiday on Navratri: नवरात्र में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?, चेक करें अपने शहर की हॉलिडे लिस्ट

    Bank Holiday in October 2025: कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

    • 2 अक्टूबर- इस दिन गांधी जयंती के कारण देशभर में बैंक क्लोज है।
    • 3 और 4 अक्टूबर- दुर्गा पूजा की वजह से सिक्किम में सभी बैंक बंद रहेंगे।
    • 6 अक्टूबर- इस दिन त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा का उत्सव मनाया जाएगा। इसकी वजह से यहां बैंक बंद रहेंगे।
    • 7 अक्टूबर- महर्षि वाल्मीकि जयंती के कारण कर्नाटक, चंडीगढ़, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहने वाले हैं।
    • 10 अक्टूबर- इस दिन करवा चौथ का उत्सव मनाया जाएगा। इसके कारण हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहने वाले हैं।
    • 18 अक्टूबर- काटी बिह के कारण असम में सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं।
    • 20 अक्टूबर- इस दिन देशभर में सबसे बड़ा त्योहार दिवाली मनाया जाएगा। इसके कारण लगभग सभी राज्यों के बैंक क्लोज रहेंगे।
    • 21 अक्टूबर- इस दिन गोवर्धन पूजा उत्सव मनाया जाएगा। जिसके कारण लगभग सभी राज्यों के बैंक बंद रहने वाले हैं।
    • 27 अक्टूबर- इस दिन देशभर में छठ पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। इसके कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहने वाले हैं।
    • 28 अक्टूबर- इस दिन भी छठपूजा के कारण बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे।