3 महीने की तूफानी तेजी के बाद गिरे Axis Bank के शेयर, एक रिपोर्ट से मची निवेशकों में खलबली, समझिये ऐसा क्या हुआ

नई दिल्ली। भारत के 5वें सबसे बड़े बैंक के शेयरों में 16 दिसंबर को भारी गिरावट आ गई, और एक्सिस बैंक (AXIS Bank Shares) के शेयर 4 फीसदी तक लुढ़क गए। इस प्राइवेट बैंक के शेयरों में यह गिरावट ब्रोकरेज फर्म सिटी रिसर्च की रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में रिकवरी मौजूदा Q3FY26 के बजाय Q4FY26 या Q1FY27 तक टल सकती है। ब्रोकरेज फर्म की इस रिपोर्ट के बाद सुबह एक्सिस बैंक के शेयर 1277 रुपये पर खुले और 4 प्रतिशत तक गिरकर 1231 रुपये का लो लगा दिया।

खास बात है कि एक्सिस बैंक के शेयरों में लगातार 3 महीने से अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। सिटी रिसर्च ने एक्सिस बैंक के शेयरों के लिए अपनी 'न्यूट्रल' रेटिंग बनाए रखी है, और टारगेट प्राइस 1,285 रुपये प्रति शेयर है। ऐसे में इस शेयर में सिर्फ़ मामूली बढ़त की संभावना है।

एक्सिस बैंक में गिरावट के अन्य कारण ब्रोकरेज फर्म सिटी रिसर्च ने कहा कि एक्सिस बैंक के कॉर्पोरेट लेंडिंग में बेहतर सुधार दिख रहा है, जबकि रिटेल सेगमेंट दबी हुई मांग के कारण रिकवर हो रहा है, हालांकि इसकी सस्टेनेबिलिटी पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि कार्ड स्ट्रेस कम हो रहा है, पर्सनल लोन स्थिर हो रहे हैं और एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड MSMEs में स्ट्रेस के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

एक्सिस बैंक के कारोबार में कहां है कमजोरी? सिटी रिसर्च ने कहा कि एक्सिस बैंक के ग्रॉस स्लिपेज की वजह से Q3 में एग्रीकल्चर सेगमेंट की CC/OD फैसिलिटीज़ में सीज़नल उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, हालांकि यह Q1 से कम गंभीर होगा।