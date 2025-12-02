कौन है Nomura, जिसने भारतीय शेयर बाजार पर दिया बड़ा टारगेट, इन शेयरों व सेक्टर में दी पैसा लगाने की सलाह
नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार पर दुनियाभर के एक्सपर्ट और ब्रोकरेज बुलिश हैं और बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी पर नए-नए टारगेट (Share Market Target) दे रहे हैं। इसी कड़ी में Nomura ने निफ्टी पर 29300 का टारगेट दिया है, इस लिहाज से यह इंडेक्स मौजूदा स्तरों से 12 फीसदी ऊपर जा सकता है। नोमुरा का मानना है कि नरम जियो-पॉलिटिकल हालात, लचीले मैक्रो इंडिकेटर और अर्निंग में सुधार होने से निफ्टी-सेंसेक्स बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
नोमुरा ने कहा कि वैश्विक बाजारों (Global Market) की तुलना में 14 महीनों के कमज़ोर प्रदर्शन के बाद भारतीय मार्केट का वैल्युएशन प्रीमियम अब सामान्य हो गया है, जो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अच्छा मौका है। क्या आप जानते हैं नोमुरा किस देश का ब्रोकरेज फर्म है और भारतीय बाजार पर इसकी यह रिपोर्ट कितने मायने रखती है।
कौन है Nomura ?
दरअसल, नोमुरा एक जापानी ब्रोकरेज फर्म है। टोक्यो स्थित यह ब्रोकरेज हाउस ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है और यह दुनिया भर में काम करता है। नोमुरा जापान का सबसे बड़ा बैंक और ब्रोकरेज ग्रुप है व इसने भारत समेत दुनिया के कई देशों में निवेश किया है, इसलिए भारतीय बाजारों पर इसकी रिपोर्ट काफी मायने रखती है।
रिपोर्ट में Nomura ने क्या कहा?
भारतीय शेयर बाजार पर जारी अपनी रिपोर्ट में नोमुरा ने कहा कि घरेलू निवेश बाज़ार को सहारा दे रहा है, वित्त वर्ष 2025 में इक्विटी अलोकेशन ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग 13 प्रतिशत पर स्थिर रहा, हालांकि, 78 प्रतिशत पूंजी आईपीओ मार्केट में गई है। नोमुरा को विदेशी निवेश में वृद्धि की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ग्लोबल एआई ट्रेड में मंदी आती है और रिस्क प्रीमियम कंट्रोल में रहता है, तो वृद्धिशील मजबूती की गुंजाइश दिखती है।
कौन-से शेयरों में लगाएं पैसा
नोमुरा ने 2026 के लिए निवेशकों को खास सेक्टर और शेयरों में पैसा लगाने की सलाह दी है। इस ब्रोकरेज ने कहा कि ओवरवैल्यूड सेक्टर में पैसा लगाने से बचें। नोमुरा ने फाइनेंशियल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज, रियल एस्टेट, सीमेंट, टेलिकॉम और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शेयरों पर तेजी का रुख रखता है। वहीं, ऑटो, ऑयल एंड गैस और मेटल्स पर न्यूट्रल व कंज्यूमर गुड्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूंजीगत वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर सतर्क नजरिया रखा है।
