Atal Beemit Vyakti Yojana: इस योजना में नौकरी छूटने पर सरकार देगी आपको वेतन जैसा लाभ, जानिए कैसे करें आवेदन

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana कोरोना के समय में कई लोगों की नौकरी चली गई थी। ऐसे में सरकार ने लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक ऐसी योजना चलाई जिसमें हर महीने लोगों की सैलरी का 50 फीसदी वेतन सरकार द्वारा दिया जाता है। इस योजना ने लोगों को काफी मदद किया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। (जागरण फाइल फोटो)

Atal Beemit Vyakti Yojana: इस योजना में नौकरी छूटने पर सरकार देगी आपको वेतन जैसा लाभ