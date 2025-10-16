ट्रंप की बातें हवा हवाई या फिर है कुछ सच्चाई, आंकड़ों से समझिए भारत ने रूस से तेल खरीद कम की या ज्यादा

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों द्वारा बार-बार और लगातार टैरिफ संबंधी नखरे, दबाव, बेतुकी बातें और प्रतिबंधों के बावजूद, भारत ने सितंबर में रूस को अपना टॉप तेल आपूर्तिकर्ता बनाए रखा है और अपने कच्चे तेल के आयात का 34% मास्को से आयात करता है। हालांकि, जनवरी से रूस से तेल आयात में 10% की गिरावट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने बुधवार को दावा किया की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद कर देगा।

भारत रूसी कोयला और रिफाइंड फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भी रहा, जिसका कुल फॉसिल इंपोर्ट ₹3.6 अरब था, जो चीन के ₹5.5 अरब से पीछे था। कुल मिलाकर, रूसी जीवाश्म ईंधन खरीदारों में चीन पहले स्थान पर रहा, उसके बाद भारत, तुर्की, यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया का स्थान रहा।

व्यापार सूत्रों और शिपिंग आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल और सितंबर के बीच भारत का रूसी तेल आयात सालाना आधार पर 8.4% गिरा है। भारत की सरकारी रिफाइनरी कंपनियों ने भले ही रूसी तेल के आयात में कमी की है लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने रूस से तेल आयात में इजाफा किया है। व्यापार स्रोतों से प्राप्त शिपिंग आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में एक रिफाइनरी ने 1 अप्रैल से शुरू हुए इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में प्रतिदिन 1.75 मिलियन बैरल रूसी तेल का निर्यात किया।