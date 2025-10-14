Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप टैरिफ में हुई बढ़ोतरी के बावजूद सबसे तेज रफ्तार से भागेगा भारत, IMF ने बढ़ाया विकास दर का अनुमान

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:50 PM (IST)

    India GDP Growth Rate: आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025/26 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.6% तक बढ़ाया है, हालांकि अगले वित्त वर्ष के लिए इसे घटाकर 6.2% कर दिया है। मजबूत घरेलू खपत के कारण भारत की जीडीपी अप्रैल-जून में 7.8% बढ़ी। आईएमएफ का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ का असर भारत की मजबूत विकास दर से कम हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। India GDP Growth Rate: भारत पर अमेरिका ने 50 फीसदी का टैरिफ लगा रखा है। इसके बावजूद भारत के विकास की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर को 6.3 से बढ़ाकर 6.5 कर दिया था। अब IMF ने भी भारत की विकास दर को बढ़ा दिया है। इंटरनेशनल मोनेटरी फंड ने ने वित्त वर्ष 2025/26 के लिए भारत के विकास अनुमान को 0.2 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। हालांकि, IMF ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान (India's growth forecast) को 0.2 प्रतिशत अंक घटाकर 6.2% कर दिया भारत की मजबूत विकास दर ट्रंप के अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के प्रभाव को बहुत हद तक कम कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अप्रैल जून में रिकॉर्ड रफ्तार से भागी भारत की GDP

    अप्रैल-जून में भारत की GDP अप्रत्याशित रूप से 7.8% की दर से बढ़ी। इस तेजी का कारण मजबूत निजी उपभोग को जाता है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के कारण निर्यात परिदृश्य के धुंधला होने के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

    IMF ने अपनी विश्व आर्थिक रिपोर्ट में कहा कि भारत की 2025/26 की वृद्धि दर के लिए ऊपर की ओर संशोधन "पहली तिमाही की मजबूत वृद्धि का परिणाम है, जो जुलाई से भारत से आयात पर
    अमेरिका की प्रभावी टैरिफ दर में हुई वृद्धि की भरपाई से कहीं अधिक है"।

    आईएमएफ का यह सुधार विश्व बैंक द्वारा 2025/26 के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.3% से बढ़ाकर 6.5% करने के एक सप्ताह बाद आया है, जबकि अमेरिकी टैरिफ के कारण अगले वित्त वर्ष के लिए अपने अनुमान को 20 आधार अंक घटाकर 6.3% कर दिया है।

    आईएमएफ ने उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर 2024 में 4.3% से घटकर 2025 में 4.2% और 2026 में 4% रहने का अनुमान लगाया है। IMF ने कहा, "चीन के अलावा, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने व्यापक रूप से मजबूती दिखाई है, कभी-कभी विशेष घरेलू कारणों से, लेकिन हालिया संकेत वहाँ भी एक नाजुक दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं।"

    रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च अमेरिकी टैरिफ से बाह्य मांग में कमी आ रही है तथा बढ़ती व्यापार नीति अनिश्चितता प्रमुख निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश पर भारी पड़ रही है।

    अमेरिका और चीन की रफ्तार है कैसी

    IMF ने 2025 में वैश्विक वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 3.2% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि जुलाई में यह 3.0% थी। ऐसा कम गंभीर व्यापारिक झटकों और अपेक्षा से बेहतर वित्तीय स्थितियों के कारण है। आईएमएफ ने 2026 में वैश्विक वृद्धि दर 3.1% रहने का अनुमान लगाया है, जो जुलाई के अनुमान के बराबर है; 2024 में वृद्धि दर 3.3% रही।

    अमेरिका: IMF ने 2025 में अमेरिका की वृद्धि दर 2.0% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि जुलाई में यह 1.9% थी। 2026 में वृद्धि दर 2.1% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि जुलाई में यह 2.0% थी। 2024 की वृद्धि दर 2.8% थी

    चीन: IMFने चीन के लिए 2025 की वृद्धि दर 4.8% और 2026 की वृद्धि दर 4.2% रहने का अनुमान लगाया है, दोनों जुलाई से अपरिवर्तित हैं।

    यूरोप: आईएमएफ ने यूरोज़ोन के लिए 2025 की वृद्धि दर जुलाई के 1.0% की तुलना में 1.2% और 2026 की वृद्धि दर जुलाई के 1.2% की तुलना में 1.1% रहने का अनुमान लगाया है।

    जापान: आईएमएफ ने जापान के 2025 के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को संशोधित कर जुलाई के 0.7% की तुलना में 1.1% कर दिया है।

    यह भी पढ़ें- तो चांदी की बढ़ती कीमतों के पीछे है ट्रंप की चाल, इस कदम से हो गई किल्लत और आसमान छू रही कीमतें