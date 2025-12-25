700 KM लंबी अरावली पर्वत माला में कितने खनिज, जिस संगमरमर से बना ताजमहल वो यहां मिलता, किस राज्य में बड़े भंडार

नई दिल्ली। अरावली पर्वत माला (Aravalli Mountain Range Row) पर केंद्र सरकार की सिफारिशें और उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देशभर इस माउंटेन रेंज के अस्तित्व को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल, सरकार की सिफ़ारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की जिस परिभाषा को स्वीकार किया है, उसे लेकर पूरे उत्तर भारत में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। क्या आप जानते हैं पर्यावरण और खनिज दोनों के लिहाज से दुनिया की यह सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचना, अरावली पर्वतमाला कितनी अहम है?

दरअसल, अरावली पर्वतमाला (Aravalli Mountain Range Length) गुजरात से शुरू होकर राजस्थान होते हुए हरियाणा-दिल्ली में खत्म होती है, और 692 किलोमीटर लंबी इस माउंटेन रेंज में कई अहम खनिज तत्वों के भंडार हैं। इस पर्वत ऋंखला में सबसे ज्यादा मिनरल राजस्थान में है। आइये आपको बताते हैं अरावली पर्वतमाला में कुल कितने प्रकार के खनिज हैं और देश व दुनिया में इनकी क्या वैल्यू है।

अरावली माउंटेन रेंज टिन, लिथियम, ग्रेफाइट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का भी स्रोत है, जो मॉर्डन टेक्नोलॉजी और ऊर्जा परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अरावली के खनिज भंडार बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनकी कीमत अरबों डॉलर हो सकती है।