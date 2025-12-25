Language
    अरावली पहाड़ियों में बने हैं ये गजब के किले, यहां एक दिन भी बिता लिए तो आ जाएगी मौज, किराया चौंकाने वाला!

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:28 PM (IST)

    अरावली पर्वतमाला (aravali hills) के लिए 100 मीटर की नई परिभाषा के बाद से अरावली हिल (aravalli hills mining) चर्चा में है। यहां हम आपको अरावली पर्वतमाल ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। अरावली पर्वतमाला (Aravali hills definition) सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि शाही किले-होटलों के लिए भी जानी जाती है। राजस्थान के इन किलों में आज आप आम सैलानी होकर भी राजा-महाराजाओं जैसी जिंदगी जी सकते हैं। हालांकि, यह शाही अनुभव जेब पर भारी भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं अरावली में स्थित 3 मशहूर किले-होटल और उनका किराया जानते हैं।

    Mundota Fort and Palace (जयपुर के पास)

    जयपुर से करीब 30 किमी दूर स्थित यह भव्य किला-महल अरावली की पहाड़ियों में बसा है। आलीशान कमरे, राजसी दरबार हॉल और शांति भरा माहौल इसे बेहद खास बनाता है।

    कितना है किराया

    मुंडोटा किला और महल में एक रात रुकने का किराया लगभग 20,000 रुपये से 35,000 से ज्यादा का है। यहां कमरे और सीजन के अनुसार कीमत बढ़ सकती हैं।

    Hill Fort Kesroli (अलवर)

    14वीं सदी का यह ऐतिहासिक किला आज एक खूबसूरत हेरिटेज होटल है। अरावली की तलहटी में बना यह किला इतिहास और रोमांच पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट है।

    कितना है किराया

    हिल फोर्ट केसरोली में एक रात रुकने का किराया लगभग 12,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक है।

    Kumbhalgarh Fort Resort (कुंभलगढ़)

    यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कुंभलगढ़ किले के पास स्थित यह रिसॉर्ट अरावली के जंगलों और पहाड़ियों से घिरा है। यहां से किले का नजारा बेहद शानदार दिखता है।

    कितना है किराया

    कुंभलगढ़ किला रिसॉर्ट में एक रात रुकने का किराया लगभग 10,000 से 18,000 रुपये के बीच है।

    त्योहारों, वीकेंड और न्यू-ईयर पर किराया काफी बढ़ सकता है। कई किले-होटलों में मिनिमम स्टे या अनिवार्य डिनर चार्ज भी होता है। बुकिंग से पहले ऑफर्स और पॉलिसी जरूर चेक करें।

    अन्य मशहूर धरोहर, किलेनुमा होटल

    त्राविस्ता अरावली महल

    उदयपुर की झीलों के पास स्थित धरोहर शैली का होटल है जो अरावली पर्वतमाला की पृष्ठभूमि के साथ है।

    ताज अरावली रिजॉर्ट एंड स्पा, उदयपुर

    उदयपुर के पास अरावली पहाड़ियों में बसा एक शानदार रिजॉर्ट है।

    रौला नरलाई लग्जरी हेरिटेज होटल

    कुंभलगढ़ अरावली क्षेत्र के पास स्थित धरोहर रिजॉर्ट (किला नहीं, लेकिन धरोहर शैली का) है।

    अरावली माउंट व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट समोदे

    समोदे (जयपुर क्षेत्र) के पास स्थित होटल हैं, जहां से अरावली पहाड़ियों का नजारा दिखता है। 

