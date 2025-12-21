42 साल पहले US से लौटकर खोला था पहला अस्पताल, आज देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन, भारत के टॉप अरबपतियों में शामिल
अपोलो हॉस्पिटल्स भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन (Largest Hospital Chain in India) है। इसकी शुरुआत 5 फरवरी 1933 को जन्मे प्रताप चंद्र रेड्डी ने की थी, ...और पढ़ें
नई दिल्ली। भारत में कई हॉस्पिटल चेन हैं। इनमें सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है अपोलो हॉस्पिटल्स (Apollo Hospitals)। अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप के पास 72 हॉस्पिटल्स और 12000 से अधिक बेड कैपेसिटी है। मगर क्या आप जानते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल्स को किसने शुरू किया था। आइए जानते हैं।
कौन हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के फाउंडर?
5 फरवरी 1933 को जन्मे प्रताप चंद्र रेड्डी (Prathap Chandra Reddy) एक भारतीय उद्यमी और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने भारत में अस्पतालों की पहली कॉर्पोरेट चेन, अपोलो हॉस्पिटल्स की शुरुआत की। उन्होंने करीब 42 साल पहले अपोलो हॉस्पिटल्स की शुरुआत की थी। पहला हॉस्पिटल चेन्नई में खोला गया था।
देश के टॉप अरबपतियों में शामिल
प्रताप चंद्र रेड्डी भारत के टॉप अरबपतियों में शामिल हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 3.3 अरब डॉलर है, जो भारतीय करेंसी में 29560 करोड़ रुपये बनते हैं। इस समय वे दुनिया के 1243वें सबसे अमीर शख्स हैं।
अमेरिका से थे लौटे
प्रताप चंद्र रेड्डी 1970 के दशक में अमेरिका से लौटे थे। उसके बाद उन्होंने पहला हॉस्पिटल खोला। आज उनकी 4 बेटियां मिलकर अपोलो हॉस्पिटल्स को संभालती हैं। इनमें प्रीथा रेड्डी कंपनी की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन हैं, जबकि सुनीता रेड्डी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
इनके अलावा शोभना कामिनेनी कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर और संगीता रेड्डी जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। प्रताप चंद्र रेड्डी खुद कंपनी के चेयरमैन हैं।
मिल चुका है पद्म विभूषण
रेड्डी को सन 1991 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि उन्हें साल 2010 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रताप चंद्र रेड्डी ने चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज से मेडिकल डिग्री हासिल की और बाद में UK और USA में कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर ट्रेनिंग ली।
उन्होंने मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, बोस्टन से फेलोशिप की और USA के मिसौरी स्टेट चेस्ट हॉस्पिटल में कई रिसर्च प्रोग्राम्स के हेड बने, जहाँ उन्होंने भारत लौटने से पहले कई सालों तक काम किया।
लिस्टेड कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल्स
अपोलो हॉस्पिटल्स एक लिस्टेड कंपनी है। ये 1983 में ही लिस्ट हो गयी थी। बीएसई पर इसका शेयर शुक्रवार को 103.50 रुपये या 1.50 फीसदी की मजबूती के साथ 7022 रुपये पर बंद हुआ। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 1.01 लाख करोड़ रुपये है।
