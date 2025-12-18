मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या जानते हैं अनिल अंबानी कहां रहते हैं? महल से कम नहीं आशियाना
मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन अनिल अंबानी (Anil Ambani House) का घर 'एबोड' भी आलीशान है। मुंबई के पॉश पाली हिल में स् ...और पढ़ें
नई दिल्ली। आपने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया (Antilia Cost) के बार में खूब सुना होगा, जो दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। मगर क्या आपने कभी मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी (Anil Ambani House) के घर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि वे किस घर में रहते हैं और उसकी वैल्यू कितनी है।
क्या है अनिल अंबानी के घर का नाम?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनिल अंबानी भी किसी सस्ते घर में नहीं रहते। उनका घर भी कई मंजिला और आलीशान है, जिसमें काफी लग्जरी सुविधाएं हैं। उनके घर को "एबोड" कहा जाता है, जो कि मुंबई के पॉश पाली हिल में मौजूद है।
एबोड में क्या हैं सुविधाएं?
अनिल अंबानी का एबोड एक शानदार 17-मंजिला घर है, जो कि 16,000 वर्ग फुट में फैला है। ये एक गगनचुंबी इमारत है, जिसमें एक हेलीपैड, जिम, बड़ा गैरेज और स्विमिंग पूल भी है। इस घर से अरब सागर के शानदार नजारे दिखते हैं।
कितनी है अनिल अंबानी के घर की कीमत?
अनिल अंबानी एबोड में अपने परिवार के साथ रहते हैं। यह घर एंटीक टच के साथ हाई-एंड मॉडर्न डिजाइन को दिखाता है। बता दें कि एबोड की कीमत लगभग ₹5000 करोड़ होने का अनुमान है। इस घर में एक मंदिर भी है।
घर में कौन-कौन रहता है?
एबोड में लग्जरी फर्नीचर, शानदार आर्ट्स, बड़ी-बड़ी कांच की खिड़कियाँ, मॉडर्न डिजाइन और हल्के रंग की दीवारें हैं, जो ग्लोबल स्टाइल को पर्सनल गर्माहट के साथ मिलाती हैं। इस घर में अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी, बेटों जय अनमोल और जय अंशुल और बहू कृषा शाह के साथ रहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी माँ कोकिला बेन भी इसी घर में अनिल अंबानी के साथ रहती हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।