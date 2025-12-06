Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:35 AM (IST)

    हवाई किराए में वृद्धि और इंडिगो संकट के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए, रेलवे ने 117 एसी कोच बढ़ाए हैं। यह कदम यात्रियों को किफायती और ...और पढ़ें

    आसमान छूते किराए और IndiGo संकट के बीच राहत देने लिए सामने आया रेलवे, इन ट्रेनों में बढ़ाए गए 117 AC कोच

    नई दिल्ली। इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल किए जाने और दूसरी एयरलाइंस के किराए आसमान छूने के कारण, देश भर के एयरपोर्ट्स पर फंसे हजारों यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पास के रेलवे स्टेशनों की ओर जा रहे हैं।

    इंडिगो संकट के बीच इंडियन रेलवे बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रेलवे ने कई जोन में 37 ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच लगाए, ताकि इंडिगो संकट की वजह से यात्रा में परेशानी झेल रहे यात्रियों को सुविधा मिल सके। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर कैंसिल होने और देरी के कारण हजारों लोग यात्रा के दूसरे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जिससे डिमांड बढ़ गई है।

    नॉर्दर्न रेलवे ने पांच स्पेशल ट्रेनें भी प्लान की हैं और भारी यात्री ट्रैफिक को संभालने के लिए अतिरिक्त सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है। रूट की जरूरतों के हिसाब से इन एक्स्ट्रा कोच में स्लीपर, AC चेयर कार और जनरल सेकंड क्लास सेगमेंट शामिल हैं।

    रेलवे ने दी यात्रियों को राहात, उठाया बड़ा कदम

    सरकार के एक बयान के अनुसार, कुल 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं, जो देश भर में 114 अतिरिक्त ट्रिप पर चल रही हैं।

    • सदर्न रेलवे ने 18 ट्रेनों के साथ अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, जो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। ज्यादा डिमांड वाले रूट पर अतिरिक्त चेयर कार और स्लीपर क्लास कोच लगाए गए हैं। ये बढ़ोतरी 6 दिसंबर 2025 से लागू होंगी।
    • नॉर्दर्न रेलवे ने आठ ट्रेनों में 3AC और चेयर कार कोच जोड़े हैं।
    • वेस्टर्न रेलवे (WR) ने भी 3AC और 2AC कोच जोड़कर चार ज्यादा डिमांड वाली ट्रेनों की कैपेसिटी बढ़ाई है।
    • ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) ने 6-10 दिसंबर 2025 के बीच पांच ट्रिप में अतिरिक्त 2AC कोच लगाकर राजेंद्र नगर-नई दिल्ली (12309) सर्विस को मजबूत किया है। इससे बिहार-दिल्ली के इस महत्वपूर्ण सेक्टर पर कैपेसिटी बढ़ेगी।
    • ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECOR) ने पांच ट्रिप में 2AC कोच जोड़कर भुवनेश्वर-नई दिल्ली सेवाओं (ट्रेन 20817/20811/20823) को बढ़ाया है, जिससे ओडिशा और राजधानी के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
    • ईस्टर्न रेलवे (ER) ने तीन मुख्य ट्रेनों में बढ़ोतरी की है, जिसमें 7-8 दिसंबर 2025 को छह ट्रिप में स्लीपर क्लास कोच जोड़े गए हैं।
    • नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने 6-13 दिसंबर 2025 तक हर ट्रेन में आठ ट्रिप में 3AC और स्लीपर कोच लगाकर दो महत्वपूर्ण ट्रेनों को बढ़ाया है, जिससे नॉर्थ ईस्ट में यात्रियों के लिए बिना किसी रुकावट के कैपेसिटी सुनिश्चित होगी।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 114 एक्स्ट्रा ट्रिप के जरिए 116 कोच जोड़े गए हैं, जिनमें हर ट्रिप में 4,000 यात्री यात्रा कर सकते हैं और कुल मिलाकर 4,89,288 यात्रियों को जगह मिलेगी। 18 कोच वाली 30 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करने की भी योजना है, जिनमें हर ट्रिप में 30,780 यात्री यात्रा कर सकेंगे। 57 ट्रिप में ये ट्रेनें 21,16,800 यात्रियों को सुविधा देंगी। अधिकारियों ने बताया कि कुल मिलाकर, इन इंतज़ामों से हर दिन 35,000 यात्रियों को संभालने की उम्मीद है, जिससे इस दौरान लगभग 26 लाख यात्रियों को कनेक्टिविटी मिलेगी।

