आसमान छूते किराए और IndiGo संकट के बीच राहत देने लिए सामने आया रेलवे, इन ट्रेनों में बढ़ाए गए 117 AC कोच

नई दिल्ली। इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल किए जाने और दूसरी एयरलाइंस के किराए आसमान छूने के कारण, देश भर के एयरपोर्ट्स पर फंसे हजारों यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पास के रेलवे स्टेशनों की ओर जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंडिगो संकट के बीच इंडियन रेलवे बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रेलवे ने कई जोन में 37 ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोच लगाए, ताकि इंडिगो संकट की वजह से यात्रा में परेशानी झेल रहे यात्रियों को सुविधा मिल सके। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर कैंसिल होने और देरी के कारण हजारों लोग यात्रा के दूसरे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जिससे डिमांड बढ़ गई है।



नॉर्दर्न रेलवे ने पांच स्पेशल ट्रेनें भी प्लान की हैं और भारी यात्री ट्रैफिक को संभालने के लिए अतिरिक्त सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है। रूट की जरूरतों के हिसाब से इन एक्स्ट्रा कोच में स्लीपर, AC चेयर कार और जनरल सेकंड क्लास सेगमेंट शामिल हैं।