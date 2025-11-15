Language
    Trump Tariff में कटौती से जनता को बड़ी राहत, फल-फ्रूट से लेकर मसाले तक 200 से अधिक सामान हुए सस्ते

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:17 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गोमांस, कॉफी और फलों जैसे 200 से अधिक उत्पादों पर टैरिफ में कटौती की है। इस फैसले से अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिलेगी, क्योंकि पहले टैरिफ के कारण कीमतें बढ़ गई थीं। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह कदम व्यापार समझौतों के कारण उठाया गया है, जिससे अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर सामान मिलेगा।

    नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को गोमांस, कॉफी, फल और अन्य वस्तुओं जैसे कई उत्पादों पर टैरिफ में (Trump Tariff) कटौती की घोषणा की। इस घोषणा से अमेरिकियों ने राहत की सांस ली। क्योंकि हाई टैरिफ की वजह से अमेरिका में बहुत सी चीजें महंगी हो गई थी, जिसकी वजह से महंगाई की मार अमेरिकी वासी झेल रहे थे। महंगाई की मार को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ में कटौती की है।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को 200 से अधिक खाद्य उत्पादों पर टैरिफ वापस ले लिया, जिनमें कॉफी, बीफ, केले और संतरे का जूस जैसे प्रमुख उत्पाद शामिल हैं। यह टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ताओं में किराने के सामान की ऊंची कीमत को लेकर बढ़ती चिंता के मद्देनजर लगाया गया है।

    यह ट्रंप की व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव है क्योंकि व्हाइट हाउस अमेरिकी खरीदारों की बढ़ती लागत को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाने पर जोर दिया है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अमेरिकी आहार के लिए महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों पर टैरिफ हटाने का उनका फैसला हाल ही में हुए ऑफ-ईयर चुनावों के बाद आया है, जिसमें आर्थिक चिंताओं ने निर्णायक भूमिका निभाई थी, जिसने वर्जीनिया, न्यू जर्सी और अन्य प्रमुख चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत में योगदान दिया था।

    ट्रंप टैरिफ में कटौती से जानिए क्या सस्ता होगा

    अप्रैल में दुनिया भर में लगाए गए ट्रंप के टैरिफ की आलोचना हुई है क्योंकि इनकी वजह से बीफ़ जैसे जरूरी सामान, खासकर ब्राजील से आने वाले, की कीमतें बढ़ गई हैं। हालांकि, नए टैरिफ कट के साथ, कई उत्पाद अमेरिकियों के लिए ज्यादा किफायती हो जाएंगे। नए कार्यकारी आदेश में इन चीजों पर से भी टैरिफ हटा दिए गए हैं:

    • चाय
    • फलों का रस
    • कोको
    • मसाले
    • केले
    • संतरे
    • टमाटर

    सीमा शुल्क नोटिस  के अनुसार, कॉफी, चाय, केले, संतरे, टमाटर, गोमांस, उष्णकटिबंधीय फल, फलों के रस, कुछ उर्वरक और धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद्य उत्पाद, कृषि उत्पादों की 237 वर्गीकरण और ग्यारह श्रेणियों में शामिल हैं, जिन्हें अब प्रशासन के पारस्परिक टैरिफ से छूट दी गई है।

    इनमें से कई उत्पाद घरेलू स्तर पर उत्पादित नहीं होते हैं, जिसका अर्थ है कि टैरिफ का अमेरिकी उत्पादन को बढ़ावा देने पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, लेकिन टैरिफ हटाने से उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम होने की उम्मीद है।

    खाद्य उद्योग संघ ने किया फैसले का स्वागत

    खाद्य उद्योग संघ ने इस फैसले का स्वागत किया, इसे "तत्काल टैरिफ राहत" बताया और इस बात पर ज़ोर दिया कि व्यापक आपूर्ति श्रृंखला समस्याओं के बीच आयात कर "एक महत्वपूर्ण कारक" हैं।

    खाद्य उद्योग संघ ने कहा, "खाद्य आयात की एक बड़ी मात्रा पर टैरिफ कम करने की राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा उपभोक्ताओं की पहुँच में कीमतों पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।"

    व्हाइट हाउस ने कहा कि प्रमुख साझेदारों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत के कारण कुछ टैरिफ अब आवश्यक नहीं थे। इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और अर्जेंटीना के साथ हुए रूपरेखा समझौतों का उद्देश्य अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा देना है और साथ ही उन देशों के कृषि उत्पादों पर टैरिफ में संभावित रूप से ढील देना है।

