    Trump Tariff के बीच भारत का बड़ा कदम, इस देश पर लगा दी एंटी डंपिंग ड्यूटी; स्टील व्यापारियों को राहत

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:31 PM (IST)

    भारत ने ट्रंप टैरिफ के बीच एक बड़े फैसले में वियतनाम से आयातित स्टील उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। इस कदम से भारतीय स्टील व्यापारियों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। यह फैसला घरेलू स्टील उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सहायक होगा।

    Trump Tariff के बीच भारत का बड़ा कदम, इस देश पर लगा दी एंटी डंपिंग ड्यूटी; स्टील व्यापारियों को राहत

    नई दिल्ली। ट्रंप टैरिफ के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, भारत ने वियतनाम से आयातित कुछ इस्पात उत्पादों पर पांच वर्ष का एंटी-डंपिंग शुल्क लगा दिया है।

    राजस्व विभाग द्वारा 12 नवंबर को जारी यह अधिसूचना व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) द्वारा की गई एक जांच के बाद जारी की गई है, जिसमें पाया गया था कि ये उत्पाद सामान्य मूल्य से कम कीमत पर बेचे जा रहे थे, जिससे घरेलू उद्योग को भारी नुकसान हो रहा था।

    यह शुल्क 25 मिमी तक की मोटाई और 2100 मिमी तक की चौड़ाई वाले मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर लागू होता है, और इसे उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने और भारतीय उत्पादकों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है, "यदि संबंधित देश से आयातित वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को और अधिक गंभीर क्षति का खतरा है।"

    वियतनामी उत्पादकों और निर्यातकों को निर्दिष्ट उत्पादों पर 121.55 डॉलर प्रति मीट्रिक टन का एंटी-डंपिंग शुल्क देना होगा। यही दर गैर-वियतनामी उत्पादकों द्वारा वियतनाम से निर्यात किए जाने वाले सामानों पर भी लागू होती है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह उपाय स्टेनलेस स्टील हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर लागू नहीं होता है।

    भारत के इस्पात उद्योग को हो रहा था घाटा

    एंटी-डंपिंग शुल्क प्रकाशन की तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे पहले निरस्त, प्रतिस्थापित या संशोधित न कर दिया जाए। यह बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुतीकरण की तिथि पर लागू विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में देय होगा। एंटी-डंपिंग शुल्क ऐसे समय लगाया गया है जब भारत का इस्पात उद्योग सामान्य से कम कीमतों पर डंप किए जा रहे आयातों से चुनौतियों का सामना कर रहा है। इससे घरेलू उत्पादकों पर दबाव बढ़ रहा है, जिन्हें व्यवसाय में बने रहने के लिए संघर्ष करते हुए कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

    सरकार ने इससे पहले घरेलू बाजार की सुरक्षा के लिए अप्रैल 2025 में कुछ इस्पात आयातों पर 12 प्रतिशत अस्थायी सुरक्षा शुल्क लगाया था। ये उपाय पहले की गई कार्रवाइयों के बाद किए गए हैं और 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों के तहत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए उद्योग की सुरक्षा के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।

    भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, अन्य देशों में उच्च टैरिफ के कारण चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख उत्पादकों से कम कीमत वाले इस्पात के आयात ने घरेलू निर्माताओं को कीमतें कम करने, क्षमता उपयोग में कमी करने और अपने बाजार हिस्सेदारी में गिरावट देखने के लिए मजबूर किया है।

