'...तो भारत में रहकर ही काम कराएंगी अमेरिकी कंपनियां', थिंक टैंक का दावा- ट्रंप का फैसला, उन्हीं पर पड़ेगा भारी

थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) का कहना है कि H-1B Visa पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। भारत में फायदे में ही रहेगा। GTRI के मुताबिक इस समय करीब 1 लाख अमेरिकी कर्मचारी भारतीय कंपनियों में काम कर रहे हैं। ऐसे में भारी फीस लगाने से न तो ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी और न ही अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा।

नई दिल्ली| भारत और अमेरिका के बीच आईटी सेक्टर लंबे समय से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एच-वनबी वीजा (H-1B Visa) फीस को 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) तक बढ़ाने का फैसला दोनों देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) का कहना है कि इस कदम से अमेरिका को भारत से ज्यादा नुकसान होगा।

GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय आईटी कंपनियां पहले से ही अमेरिका में 50 से 80 फीसदी लोकल लोगों को नौकरी देती हैं। इस समय करीब 1 लाख अमेरिकी कर्मचारी भारतीय कंपनियों में काम कर रहे हैं। ऐसे में भारी फीस लगाने से न तो ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी और न ही अमेरिकी कंपनियों को कोई बड़ा फायदा होगा।