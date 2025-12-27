कर्मचारियों को बिना वेतन काम करने को कह रही नई एयरलाइन AlHind, क्या है मजबूरी?

नई दिल्ली। भारत में तीन नई एयरलाइंस देश में अपना परिचालन शुरू करने वाली हैं। इसमें अल हिंद एयर भी का नाम आया है। कोच्चि की इस स्टार्टअप एयरलाइन ने अपने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को "बिना काम, बिना वेतन" के आधार पर काम पर लगा दिया है। कंपनी ने इसके पीछे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( डीजीसीए) से अपना एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) प्राप्त करने में देरी का तर्क दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 120 कर्मचारियों को औपचारिक नोटिस जारी कर सूचित किया गया है कि उन्हें 15 नवंबर, 2025 से अगले आदेश तक बिना वेतन के अवकाश पर रखा जाएगा। एयरलाइन को कॉमर्शियल उड़ान शुरू करने से पहले डीजीसीए से एओसी के रूप में अंतिम नियामक मंजूरी की जरूरत है।

अलहिंद एयर की वित्तीय स्थिति पर पड़ क्यों पड़ रहा दबाव? कर्मचारियों को लिखे पत्र में एयरलाइन ने कहा है कि एओसी सहित नियामक स्वीकृतियों को प्राप्त करने में लंबे समय तक हुई देरी ने उसकी वित्तीय स्थिति पर काफी दबाव डाला है। उसने बताया है कि कर्मचारियों के वेतन सहित उसका हर महीने का खर्च लगभग 2 करोड़ रुपये है, जिससे "काफी वित्तीय नुकसान" हो रहा है और परिचालन जारी रखना "लगातार मुश्किल" होता जा रहा है।

पत्र में आगे लिखा है कि, "हमारे सभी प्रयासों के बावजूद, कंपनी अच्छे परिणाम पाने में सक्षम नहीं रही है और उसका अस्तित्व बनाए रखना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है।" कर्मचारियों को सूचित किया गया कि वे 15 नवंबर के बाद काम पर न आएं और एओसी की मंजूरी मिलने पर उन्हें सूचित किया जाएगा। पत्र में कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने पास मौजूद कंपनी की सभी संपत्तियां तुरंत HR को सौंप दें।

संचार में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को नवंबर की शुरुआत में मौखिक रूप से इस निर्णय की जानकारी दी गई थी और कुछ कर्मचारियों से आधिकारिक पुष्टि मांगे जाने के बाद लिखित नोटिस जारी किया गया। एओसी प्रक्रिया क्या है? सरकार द्वारा जारी की गई एनओसी एक प्रारंभिक स्वीकृति है जो एयरलाइन को प्रारंभिक कार्य करने की अनुमति देती है, लेकिन उसे उड़ान शुरू करने की अनुमति नहीं देती है। एओसी प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं, जिनमें विमान का इंडक्शन, पायलटों का प्रशिक्षण, अनुपालन ऑडिट और प्रदर्शन उड़ानें शामिल हैं और समय-सीमा तैयारी और नियामक जांच के आधार पर भिन्न हो सकती है।

क्या है अलहिंद की योजना? अलहिंद समूह द्वारा संचालित अलहिंद एयर, कोच्चि को अपना आधार बनाकर और प्रारंभिक चरण में घरेलू परिचालन शुरू करके, एक निर्धारित विमानन कंपनी के रूप में भारतीय विमानन बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रही है। एयरलाइन ने संकेत दिया है कि वह आगे विस्तार करने से पहले एक क्षेत्रीय नेटवर्क स्थापित करने का इरादा रखती है।