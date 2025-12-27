Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कर्मचारियों को बिना वेतन काम करने को कह रही नई एयरलाइन AlHind, क्या है मजबूरी?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:22 PM (IST)

    नई एयरलाइन अलहिंद (AlHind Airline) अपने कर्मचारियों को बिना वेतन काम करने के लिए कह रही है। कंपनी का कहना है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि उसे ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। भारत में तीन नई एयरलाइंस देश में अपना परिचालन शुरू करने वाली हैं। इसमें अल हिंद एयर भी का नाम आया है। कोच्चि की इस स्टार्टअप एयरलाइन ने अपने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को "बिना काम, बिना वेतन" के आधार पर काम पर लगा दिया है। कंपनी ने इसके पीछे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( डीजीसीए) से अपना एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) प्राप्त करने में देरी का तर्क दिया है।
    मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 120 कर्मचारियों को औपचारिक नोटिस जारी कर सूचित किया गया है कि उन्हें 15 नवंबर, 2025 से अगले आदेश तक बिना वेतन के अवकाश पर रखा जाएगा। एयरलाइन को कॉमर्शियल उड़ान शुरू करने से पहले डीजीसीए से एओसी के रूप में अंतिम नियामक मंजूरी की जरूरत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अलहिंद एयर की वित्तीय स्थिति पर पड़ क्यों पड़ रहा दबाव?

    कर्मचारियों को लिखे पत्र में एयरलाइन ने कहा है कि एओसी सहित नियामक स्वीकृतियों को प्राप्त करने में लंबे समय तक हुई देरी ने उसकी वित्तीय स्थिति पर काफी दबाव डाला है। उसने बताया है कि कर्मचारियों के वेतन सहित उसका हर महीने का खर्च लगभग 2 करोड़ रुपये है, जिससे "काफी वित्तीय नुकसान" हो रहा है और परिचालन जारी रखना "लगातार मुश्किल" होता जा रहा है।

     

    पत्र में आगे लिखा है कि, "हमारे सभी प्रयासों के बावजूद, कंपनी अच्छे परिणाम पाने में सक्षम नहीं रही है और उसका अस्तित्व बनाए रखना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है।"

    कर्मचारियों को सूचित किया गया कि वे 15 नवंबर के बाद काम पर न आएं और एओसी की मंजूरी मिलने पर उन्हें सूचित किया जाएगा। पत्र में कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने पास मौजूद कंपनी की सभी संपत्तियां तुरंत HR को सौंप दें।

    संचार में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को नवंबर की शुरुआत में मौखिक रूप से इस निर्णय की जानकारी दी गई थी और कुछ कर्मचारियों से आधिकारिक पुष्टि मांगे जाने के बाद लिखित नोटिस जारी किया गया।

     एओसी प्रक्रिया क्या है?

    सरकार द्वारा जारी की गई एनओसी एक प्रारंभिक स्वीकृति है जो एयरलाइन को प्रारंभिक कार्य करने की अनुमति देती है, लेकिन उसे उड़ान शुरू करने की अनुमति नहीं देती है। एओसी प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं, जिनमें विमान का इंडक्शन, पायलटों का प्रशिक्षण, अनुपालन ऑडिट और प्रदर्शन उड़ानें शामिल हैं और समय-सीमा तैयारी और नियामक जांच के आधार पर भिन्न हो सकती है।

    क्या है अलहिंद की योजना?

    अलहिंद समूह द्वारा संचालित अलहिंद एयर, कोच्चि को अपना आधार बनाकर और प्रारंभिक चरण में घरेलू परिचालन शुरू करके, एक निर्धारित विमानन कंपनी के रूप में भारतीय विमानन बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रही है। एयरलाइन ने संकेत दिया है कि वह आगे विस्तार करने से पहले एक क्षेत्रीय नेटवर्क स्थापित करने का इरादा रखती है।

    अलहिंद एयर को भेजे गए एओसी समयसीमा, बेड़े की योजनाओं, लॉन्च शेड्यूल और कर्मचारी मुआवजे की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण मांगने वाले प्रश्नों का प्रेस में प्रकाशित होने तक कोई उत्तर नहीं मिला। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले मानव संसाधन प्रमुख सोलोमन डेविड से फोन पर संपर्क नहीं हो सका और प्रेस में प्रकाशित होने तक उन्होंने व्हाट्सएप संदेश का भी जवाब नहीं दिया।

    यह भी पढ़ें: टिकट बुकिंग के धंधे से शुरुआत, फिर चलाई बस और अब उड़ाएंगे हवाई जहाज, Alhind Group के मोहम्मद हारिस की कहानी

    ये भी पढ़ें- कभी कानपुर में टेंपो चलाई, अब जहाज उड़वाएंगे श्रवण कुमार; देश की नई Shankh Airline का मालिक कौन?

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US