Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टिकट बुकिंग के धंधे से शुरुआत, फिर चलाई बस और अब उड़ाएंगे हवाई जहाज, Alhind Group के मोहम्मद हारिस की कहानी

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:15 AM (IST)

    Alhind Group, केरल स्थित एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी है, जिसे भारत सरकार से एयरलाइन ऑपरेशन करने की मंजूरी मिली है। इस कंपनी की शुरुआत मोहम्मद हारिस ने टिक ...और पढ़ें

    Hero Image

    अलहिंद ग्रुप के डायरेक्टर, मोहम्मद हारिस

    नई दिल्ली। भारत समेत पूरी दुनिया में हवाई जहाज चलाने का बिजनेस बहुत महंगा और पेचीदा काम है। लेकिन, आपको यह जानकार हैरानी होगी कि देश की एक ट्रैवल एजेंसी इस बिजनेस में उतरने जा रही है। दरअसल, अलहिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड (Alhind Group), उन 3 कंपनियों में से एक है, जिसे भारत सरकार से एयरलाइन ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। दिलचस्प बात है कि 33 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत एक टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के तौर पर हुई थी जो टिकट बुकिंग का काम करती थी और एयरलाइन जैसे बेहद महंगे बिजनेस में पैर जमाने जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केरल स्थित इस कंपनी की शुरुआत मोहम्मद हारिस ने की थी, जो आज अलहिंद ग्रुप के डायरेक्टर हैं और इस कंपनी को आगे बढ़ाने में पी वी वलसराज का बड़ा हाथ रहा, वे अलहिंद ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आइये आपको बताते हैं इस कंपनी के आगाज से लेकर अब तक की ग्रोथ स्टोरी...

    कैसे हुई अलहिंद ग्रुप की शुरुआत

    अलहिंद ग्रुप की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस कंपनी की शुरुआत साल 1992 में अलहिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर हुई। शुरुआत में कंपनी ने देश के अंदर अपना ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन, 3 साल बाद 1995 में देश के बाहर मीडिल ईस्ट में अपना बिजनेस बढ़ाया।

    2014 में कंपनी ने अपना B2B (बिजनेस टू बिजनेस) पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, वीजा सर्विसेज समेत अन्य सेवाएं शुरू कीं।

    इसके बाद साल 2020 में अलहिंद ग्रुप ने धनहिंद यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम से फिनटेक, ट्रैवल और अन्य सर्विसेज से जुड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

    कौन है अलहिंद ग्रुप के मालिक?

    अलहिंद ग्रुप के डायरेक्टर, टी मोहम्मद हारिस हैं, जिन्हें ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में बड़ा अनुभव है। कालिकट में जन्मे हारिस ने अपनी पढ़ाई बैचलर ऑफ़ आर्ट्स (BA हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स) और फार्माकोलॉजी में डिग्री के साथ पूरी की।

    अलहिंद ग्रुप को आगे बढ़ाने में मोहम्मद हारिस का साथ दिया है, पी वी वलसराज ने, जो ट्रैवल इंडस्ट्री में एक दशक से ज़्यादा के अनुभव के साथ कंपनी को लगातार सफलता की ओर लेकर जा रहे हैं।

    अलहिंद ग्रुप के खास बिजनेस

    अलहिंद ग्रुप का मुख्य व्यवसाय ट्रैवल सर्विसेज का है,जिसमें वह फ्लाइट टिकटिंग, हॉलिडे पैकेज, अलग-अलग टूर पैकेज ऑफर करती है, और हज और उमराह सर्विसेज भी मुहैया कराती है।

    इसके अलावा, यह ग्रुप वीजा सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज, कार रेंटल, अलहिंद बस भी ऑपरेट करता है, साथ में कार्गो एवं लॉजिस्टिक्स, होटल और रिसॉर्ट्स सर्विसेज भी ऑफर करती है। खास बात है कि केरल में अलहिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, बस ऑपरेटिंग इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम है।

    ये भी पढ़ें- कभी कानपुर में टेंपो चलाई, अब जहाज उड़वाएंगे श्रवण कुमार; देश की नई Shankh Airline का मालिक कौन?

    भारत के बाहर भी अलहिंद ग्रुप का कारोबार

    केरल स्थित इस कंपनी का बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है। भारत के अलावा यह कंपनी सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत जैसे खाड़ी देशों में भी कारोबार करती है। इस कंपनी का कुल टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US