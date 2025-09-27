सिर्फ 1200 रुपये में हवाई सफर का मौका, एयर इंडिया एक्सप्रेस लाई धमाकेदार सेल

Language
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:46 PM (IST)

    एअर इंडिया एक्सप्रेस ने पे डे सेल के (domestic flight offers) तहत घरेलू उड़ानों के लिए किराया 1200 रुपये और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 3724 रुपये से शुरू किया है। 27 सितंबर से शुरू हुई इस सेल में 12 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 के बीच यात्रा की जा सकती है।

    एअर इंडिया एक्सप्रेस की पे डे सेल घरेलू उड़ानें ₹1,200 से शुरू

    नई दिल्ली। एअर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) ने यात्रियों के लिए एक शानदार ऑफर के तहत अपनी 'पे डे सेल' (PayDay Sale) की घोषणा की है। इस कम समय की सेल में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूट्स पर भारी छूट दी जा रही है। किराए की शुरुआत घरेलू उड़ानों के लिए मात्र 1,200  रुपये से हो रही है, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकट ₹3,724 से शुरू हैं।

    बुकिंग की तारीखें और यात्रा अवधि

    यह सेल 27 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जिसमें शुरुआती एक्सेस केवल एयरलाइन के मोबाइल ऐप और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। 28 सितंबर से यह सभी अन्य बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होगी। यात्री इस ऑफर के तहत 12 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 के बीच यात्रा कर सकते हैं। बुकिंग की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर है।

    खास बातें

    यात्रियों को इस सेल में खास छूट पाने के लिए प्रोमो कोड ‘FLYAIX’ का इस्तेमाल करना होगा। घरेलू यात्रा के लिए ‘Xpress Lite’ कैटेगरी में टिकट की कीमत ₹1,200 से शुरू होती है, हालांकि इसमें चेक-इन बैगेज की अनुमति नहीं है। 

    वहीं, ‘Xpress Value’ कैटेगरी में ₹1,300 से टिकट उपलब्ध हैं, जिसमें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय रूट्स की बात करें तो किराए की शुरुआत ₹3,724 (Lite) और ₹4,674 (Value) से होती है। 

    सबसे खास बात यह है कि अगर यात्री एअर इंडिया एक्सप्रेस के मोबाइल ऐप से टिकट बुक करते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कंविनियंस फीस नहीं देनी पड़ेगी, यानी Zero Convenience Fee का लाभ मिलेगा।

    अतिरिक्त लाभ

    अतिरिक्त लाभों की बात करें तो यात्रियों को चेक-इन बैगेज पर भी विशेष छूट दी जा रही है। घरेलू उड़ानों में 15 किलो तक के चेक-इन बैगेज पर केवल ₹1,500 और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 20 किलो तक के बैगेज पर ₹2,500 का शुल्क रखा गया है, जो सामान्य दरों से काफी कम है।

     इसके अलावा, बिजनेस क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को 20% तक की छूट, अधिक लेगरूम, मुफ्त 'Gourmair' हॉट मील्स, और प्रायोरिटी बोर्डिंग व बैगेज हैंडलिंग जैसी सेवाएं मिलेंगी। 

    गौरतलब है कि बिजनेस क्लास की ये सुविधाएं अब एअर इंडिया एक्सप्रेस के 40 से अधिक नए Boeing 737-8 विमानों पर उपलब्ध हैं, जिससे प्रीमियम अनुभव और भी बेहतर हो गया है।

    अन्य आकर्षण

    अन्य आकर्षणों की बात करें तो यात्रियों को खाने, सीट चयन, प्रायोरिटी बोर्डिंग और अतिरिक्त बैगेज जैसी ऐड-ऑन सेवाओं पर 50% तक की छूट दी जा रही है। एअर इंडिया एक्सप्रेस के वफादार ग्राहक इस सेल के दौरान 8% तक NeuCoins भी कमा सकते हैं, जिन्हें भविष्य की बुकिंग में उपयोग किया जा सकता है।

     इसके अलावा, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, सैन्य बलों के सदस्य एवं उनके परिजनों के लिए विशेष रियायतें भी उपलब्ध हैं।

    भुगतान के लिए एअरलाइन ने EMI और 'Buy Now, Pay Later' जैसी भुगतान विकल्प भी पेश किए हैं, जिससे यात्रियों की सुविधा और बढ़ जाती है। साथ ही, मास्टरकार्ड डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर यात्रियों को घरेलू बुकिंग पर ₹250 और अंतरराष्ट्रीय बुकिंग पर ₹600 की सीधी छूट मिलेगी।

    राजस्थान के लिए नई उड़ानें

    एअर इंडिया एक्सप्रेस ने हाल ही में दिल्ली और बेंगलुरु से उदयपुर और जोधपुर के लिए सीधी उड़ानों की शुरुआत की है, जिससे राजस्थान में आगामी त्योहारों और शादी के सीजन को देखते हुए टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

