रतन टाटा के जाने के बाद अरबपतियों की सूची में टाटा परिवार के 3 सदस्यों को मिली जगह, देखिए उनके नाम, रैंक और दौलत

नई दिल्ली। Ratan Tata Death Anniversary: भारत का सबसे बड़ा उद्योग घराना टाटा ग्रुप इस समय घमासान के दौर से गुजर रहा है। टाटा ट्रस्ट और टाटा संस के बोर्ड मेंबर्स के बीच मतभेद चल रहा है। इस घमासान को शांत करने के लिए भारत के गृह मंत्री से टाटा संस और टाटा ट्रस्ट के सदस्यों ने मुलाकात की भी की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अंदरूनी कलह को जल्द से जल्द शांत किया जाए। इससे कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस घमासान के बीच लोग रतन टाटा को याद कर रहे हैं। क्योंकि उनके दौर में इस तरह की खबरे सुनने को नहीं मिलती थी।

