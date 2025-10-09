'नेवर अंडरएस्टिमेट द पॉवर ऑफ...', रतन टाटा की ये 10 बातें जीवन में लगा देंगी चार चांद, आप हो सकते हैं कामयाब!

नई दिल्ली। Ratan Tata 10 Inspirational Quotes: 9 अक्टूबर भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और परोपकारी लोगों में से एक, रतन टाटा की विरासत को सम्मान देने का दिन है। टाटा समूह को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने से लेकर अपनी विनम्रता और दूरदर्शिता से लाखों लोगों को प्रेरित करने तक, टाटा का सफर अद्भुत रहा है। आज पूरा देश उनकी पहली पुण्यतिथि मना रहा है। आज ही के दिन पिछले साल उनका निधन हुआ था। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर, 1937 को हुआ था और वे नवल टाटा और सोनू कमीसेरिएट के सबसे बड़े पुत्र थे। अपनी दादी, लेडी नवाजबाई टाटा द्वारा पाले गए रतन एन. टाटा परोपकार और जनसेवा से जुड़े माहौल में पले-बढ़े।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें