भारत में घर खरीदना हुआ आसान, अहमदाबाद सबसे किफायती शहर; दिल्ली-एनसीआर और मुंबई का कौन-सा नंबर?

नई दिल्ली। अपना घर खरीदना लोगों का सपना होता है। हर कोई अपना घर खरीदना चाहता है। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत के किन शहरों में अपना घर खरीदना सबसे किफायती है? हम यहां आपको बताएंगे कि घर खरीदना किस शहर में सबसे सस्ता, आसान और किफायती है।

मुंबई में सस्ता हुआ घर खरीदना नाइट फ्रैंक इंडिया अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में घर खरीदना काफी सस्ता हो गया है। अब मुंबई में घर खरीदने में एक परिवार की इनकम का 47 प्रतिशत हिस्सा लगता है, जो पिछले साल 50 प्रतिशत था, और 2010 में ज्यादा 93 प्रतिशत था।

यह पहली बार है जब फाइनेंशियल कैपिटल 50 प्रतिशत अफोर्डेबिलिटी थ्रेशहोल्ड से नीचे आया है। यह एक ऐसा माइलस्टोन है जिसका इस्तेमाल बैंक यह तय करने के लिए करते हैं कि मॉर्गेज सस्टेनेबल है या नहीं। इस लाइन से ऊपर, बैंक शायद ही कभी लोन अप्रूव करते हैं। इसके नीचे, लाखों मिडिल-क्लास परिवारों के लिए घर का मालिक बनना कल्पना से हकीकत बन जाता है।

कहां है सबसे सस्ता घर यह बदलाव मुंबई के अलावा भी कई शहरों में फैला है। भारत के आठ सबसे बड़े शहरों में से सात में 2025 में घर खरीदना ज्यादा आसान हो गया, जिसका कारण फरवरी 2025 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेपो रेट में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती है।

अहमदाबाद 18 प्रतिशत (घर खरीदने में परिवार की इनकम का इतना हिस्सा लगता है) के साथ देश का सबसे किफायती हाउसिंग मार्केट बनकर उभरा। इसके बाद पुणे और कोलकाता दोनों 22 प्रतिशत पर रहे। चेन्नई 23 प्रतिशत पर रहा, जबकि बेंगलुरु और हैदराबाद क्रमशः 27 प्रतिशत और 30 प्रतिशत पर रहे।