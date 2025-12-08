Language
    पायलट संकट के बीच अब अदाणी देंगे स्किल एंड एजुकेशन की ट्रेंनिंग, बनाई ये नई कंपनी

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:12 PM (IST)

    गौतम अदाणी की कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज ने कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'अदाणी स्किल्स एंड एजुकेशन लिमिटेड' की स्थापना की है। यह कंपनी कर ...और पढ़ें

    अदाणी स्किल्स एंड एजुकेशन लिमिटेड कंपनी बनाने की घोषणा।

    नई दिल्ली। अदाणी एंटरप्राइजेज ने कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अदाणी स्किल्स एंड एजुकेशन लिमिटेड कंपनी बनाने की घोषणा की है। यह रणनीतिक कदम अदाणी कर्मचारियों और नई प्रतिभाओं को कौशल प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसके जरिए अदाणी समूह और उसके साझेदारों को प्रशिक्षण, सेमिनार और कई तरह के शैक्षिक कार्यक्रम देने का काम किया जाएगा। इसके जरिए शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में इसकी स्थिति मजबूत होगी।

    कितना होगा साइज, बिजनेस

    इसमें 1 लाख रुपये 10,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित प्रत्येक ₹10 के फैस वैल्यू पर होगा। इसका अभी तक व्यावसायिक संचालन शुरू नहीं हुआ है इसलिए बिजनेस अभी शून्य है।

    कितने शेयर होंगे शामिल

    AEL, ASEL की 100% शेयर पूंजी धारण करेगा। ASEL को भारत में 6 दिसंबर, 2025 को शुरू किया गया है और कंपनी रजिस्ट्रार, अहमदाबाद के साथ पंजीकृत किया गया है।

    अदाणी एंटरप्राइजेज शेयर प्राइस

    अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर प्राइस आज 12:42 बजे 2,226 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। शेयर आज पिछले बंद भाव 2,265.4 रुपये से 1.74% नीचे है। इसके शेयर में 6 महीने में 11.04% की गिरावट देखने को मिली है। इसने 5 साल 410.67% का रिटर्न दिया है।

