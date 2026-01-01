अदाणी ग्रुप ने ग्रीन एनर्जी पर बढ़ाया फोकस, देश में बढ़ रही बिजली की खपत के बीच ये है बड़ा प्लान

नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने दिसंबर में गुजरात के कच्छ रण का दौरा किया, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की साइट है।

भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। साथ ही, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के कारण बिजली की मांग में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। वित्त वर्ष 25 में अधिकतम ऊर्जा की मांग करीब 250 गीगावाट थी, जो कि वित्त वर्ष 2032 तक 388 गीगावाट तक पहुंच जाने की उम्मीद है। इसीलिए अदाणी ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहा है।

तेजी से ऊर्जा खपत बढ़ने का अनुमान इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) के मुताबिक, भारत की ऊर्जा खपत अगले 30 वर्षों में वैश्विक औसत के मुकाबले 1.5 गुना तेजी से बढ़ेगी। ऊर्जा मांग में 2030 तक 25 से 35 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। ग्रिड को कार्बनमुक्त करते हुए इस मांग को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को तेजी से और विश्वसनीय रूप से विस्तारित करने की आवश्यकता होगी।

इस बदलाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। सरकारी नीति और स्वीकृतियों ने ढांचा तैयार किया। क्रियान्वयन निजी उद्यमों द्वारा किया गया। दक्षता, पूंजी, तकनीकी विशेषज्ञता और परियोजना प्रबंधन ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की गति को बढ़ाया है। बड़े विकासकर्ताओं ने नीतिगत महत्वाकांक्षा को परिचालन क्षमता में परिवर्तित किया है। कच्छ का विशाल रण इसी मॉडल का उदाहरण है।

गौतम अदाणी का प्लान गौतम अदाणी द्वारा देखी गई इस जगह पर एक नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाना है, जिसमें लगभग 20 गीगावाट पवन और सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होगी। ऊर्जा की अत्यधिक खपत करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए इतनी क्षमता काफी अच्छी साबित हो सकती है।

उद्योग विशेषज्ञ बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों को कार्बन उत्सर्जन कम करने का सबसे कारगर तरीका मानते हैं। दरें प्रतिस्पर्धी बनी हुई हैं। विशाल शुष्क भूमि, तेज हवा के गलियारे और उच्च सौर विकिरण वैश्विक मानकों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाते हैं। इस महत्वाकांक्षा को पूंजी का समर्थन प्राप्त है।

75 अरब डॉलर तक के निवेश का वादा अदाणी समूह ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए पांच वर्षों में 75 अरब डॉलर तक के निवेश का प्लान बनाया है। ऐसे समय में जब वैश्विक पूंजी अधिक चुनिंदा होती जा रही है, इस तरह की दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं न केवल नवीकरणीय ऊर्जा में, बल्कि भारत की बढ़ती मांग और नीतिगत स्थिरता में भी विश्वास का संकेत देती हैं।

2025 में, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अब तक की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की। नवंबर तक, 44 गीगावाट से अधिक क्षमता जोड़ी जा चुकी थी। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी गति है। नई स्थापनाओं में सौर और पवन ऊर्जा का दबदबा रहा।

कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर लगभग 254 गीगावाट हो गई। नीति निर्माताओं और उद्योग जगत दोनों के लिए संदेश स्पष्ट है। नवीकरणीय ऊर्जा अब हाशिए पर नहीं है, बल्कि भारत की विद्युत प्रणाली का केंद्र बिंदु है।

भारत की नई उपलब्धि भारत ने अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का मील का पत्थर पार कर लिया है। यह उपलब्धि 2030 के पेरिस समझौते की समय सीमा से पांच साल पहले हासिल की गई।

परिचालन क्षमता 17 गीगावाट से अधिक अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) के माध्यम से अदाणी ग्रुप ने दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में से एक का निर्माण किया है। 2016 में इस क्षेत्र में प्रवेश करने के एक दशक से भी कम समय में, परिचालन क्षमता 17 गीगावाट से अधिक हो गई है।



