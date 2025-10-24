Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    1 लाख रुपये की पूंजी से अदाणी ग्रुप ने शुरू की नई कंपनी, दिवाली के बाद Adani Ropeways Limited का शुभारंभ

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:24 PM (IST)

    अदाणी समूह की कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी, अदाणी रोपवेज लिमिटेड का गठन किया है और 23 अक्तूबर 2025 से इसकी शुरुआत कर दी है। इस कंपनी का  मुख्य फोकस, भारत में रोपवे प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट और इन परियोजनाओं के लिए व्यापक सहायता प्रदान करना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    23 अक्टूबर 2025 से अदाणी रोपवेज लिमिटेड की शुरुआत

    नई दिल्ली। देश के दिग्गज कारोबारी समूह अदाणी ग्रुप (Adani Group New Company) ने एक नई कंपनी की शुरुआत की है। दरअसल, अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अदाणी रोपवेज लिमिटेड का गठन किया है और इसके साथ ही रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कदम रखा है। अदाणी समूह ने 24 अक्टूबर, 2025 को एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि उसका यह रणनीतिक कदम, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की शुरुआत है। अदाणी समूह ने नई कंपनी को 100000 रुपये की सब्सक्राइब्ड कैपिटल जारी की है। अदाणी ग्रुप ने नई कंपनी अदाणी रोपवे लिमिटेड से संबंधित अन्य जानकारी भी साझा की हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंपनी से जुड़ी अहम जानकारी

    जानकारी विवरण
    कंपनी का नाम अदाणी रोपवे लिमिटेड (ARL)
    शुरू होने की तारीख 23 अक्टूबर 2025
    सब्सक्राइब कैपिटल 1,00,000 रुपये
    शेयरों की संख्या 10,000 इक्विटी शेयर
    फेस वैल्यू प्रति शेयर 10 रुपये
    अदाणी एंटरप्राइजेज की होल्डिंग 100%

    नई कंपनी का उद्देश्य और काम

    अदाणी रोपवेज़ लिमिटेड का मुख्य फोकस, भारत में रोपवे प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट और इन परियोजनाओं के लिए व्यापक सहायता प्रदान करना है। इनमें, निवेश, वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता और कमर्शियल फंडिंग शामिल है।

     कंपनी की ओर से ऑफर की जाने वाली ये सर्विसेज, रोपवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न पहलुओं को कवर करेंगी, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन से लेकर ऑपरेशन व मेंटनेंस तक मुहैया कराएगी।

    ये भी पढ़ें- Tata Motors Demerger के बाद बदल गया नाम, अब इस नाम से जानी जाएगी ये कंपनी; शेयरों पर दिखा असर

    इस नई कंपनी को शुरू करने का मकसद अदाणी एंटरप्राइजेज के स्पेशल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स में स्ट्रेटैजिक डाइवर्सिफिकेश का संकेत देता है। रोपवे सिस्टम, पहाड़ी क्षेत्रों व चुनौतीपूर्ण इलाकों और सीमित ज़मीनी स्तर वाले शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए बेहतर समाधान प्रदान करती हैं।

    अदाणी ग्रुप को मिल चुका रोपवे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रेक्ट

    बता दें कि हाल ही में अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) को उत्तराखंड में 4,081 करोड़ रुपये की लागत से सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच रोपवे बनाने के लिए एक लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त हुआ था। 12.9 किलोमीटर लंबे इस रोपवे के चालू होने पर, यह हिमालयी तीर्थस्थल तक की यात्रा को 8-9 घंटे की चढ़ाई से घटाकर केवल 36 मिनट की मनोरम हवाई यात्रा में बदल देगा।