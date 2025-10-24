1 लाख रुपये की पूंजी से अदाणी ग्रुप ने शुरू की नई कंपनी, दिवाली के बाद Adani Ropeways Limited का शुभारंभ

नई दिल्ली। देश के दिग्गज कारोबारी समूह अदाणी ग्रुप (Adani Group New Company) ने एक नई कंपनी की शुरुआत की है। दरअसल, अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अदाणी रोपवेज लिमिटेड का गठन किया है और इसके साथ ही रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कदम रखा है। अदाणी समूह ने 24 अक्टूबर, 2025 को एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि उसका यह रणनीतिक कदम, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की शुरुआत है। अदाणी समूह ने नई कंपनी को 100000 रुपये की सब्सक्राइब्ड कैपिटल जारी की है। अदाणी ग्रुप ने नई कंपनी अदाणी रोपवे लिमिटेड से संबंधित अन्य जानकारी भी साझा की हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंपनी से जुड़ी अहम जानकारी जानकारी विवरण कंपनी का नाम अदाणी रोपवे लिमिटेड (ARL) शुरू होने की तारीख 23 अक्टूबर 2025 सब्सक्राइब कैपिटल 1,00,000 रुपये शेयरों की संख्या 10,000 इक्विटी शेयर फेस वैल्यू प्रति शेयर 10 रुपये अदाणी एंटरप्राइजेज की होल्डिंग 100% नई कंपनी का उद्देश्य और काम अदाणी रोपवेज़ लिमिटेड का मुख्य फोकस, भारत में रोपवे प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट और इन परियोजनाओं के लिए व्यापक सहायता प्रदान करना है। इनमें, निवेश, वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता और कमर्शियल फंडिंग शामिल है। कंपनी की ओर से ऑफर की जाने वाली ये सर्विसेज, रोपवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न पहलुओं को कवर करेंगी, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन से लेकर ऑपरेशन व मेंटनेंस तक मुहैया कराएगी।