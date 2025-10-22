तारादेवी-शिमला रोपवे को मिल सकती है मंजूरी, कैबिनेट मीटिंग में 25 को होगा फैसला



राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक अब 25 अक्टूबर को होगी। पहले यह बैठक 23 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे दो दिन आगे बढ़ा दिया गया है। इस बैठक में बहुप्रतीक्षित तारादेवी-शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करीब 13.79 किलोमीटर लंबे इस रोपवे से शिमला शहर के 15 स्टेशन जुड़ेंगे। परियोजना के पूरा होने के बाद राजधानी के मुख्य मार्गों पर लगातार बढ़ रही यातायात समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना को केंद्रीय वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्टेज-1 की सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। यह रोपवे विश्व का दूसरा सबसे लंबा और देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट होगा।

हिमाचल प्रदेश रोपवे ट्रांसपोर्ट डिवेलपमेंट कारपोरेशन ने इस प्रस्ताव को फिर से तैयार किया है, क्योंकि परियोजना के लिए नई टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इस परियोजना की लागत 1734.40 करोड़ रुपये थी, जो अब दो वर्ष के विलंब के बाद बढ़कर 2296 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।