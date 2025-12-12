अदाणी की एक और बड़ी डील! इस कंपनी की ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की 100% हिस्सेदारी खरीदी; क्या बदलेगा पावर सेक्टर?

एजेंसी, नई दिल्ली| अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) ने अपने पावर नेटवर्क को और मजबूत करते हुए पीएफसी कंसल्टिंग से केपीएस 111 एचवीडीसी ट्रांसमिशन लिमिटेड (AESL acquires KPS 111 HVDC) में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि यह अधिग्रहण उसके विस्तार और अधिग्रहण (Adani green energy expansion) के जरिए शेयरधारकों का मूल्य बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि, डील की रकम का खुलासा नहीं किया गया है।

यह परियोजना बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसका उद्देश्य 2.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (2.5 GW renewable energy transmission) के ट्रांसमिशन को सक्षम बनाना है। यह खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की चरण-5 योजना से जुड़ा है, जिसका लक्ष्य देश में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन और सप्लाई को तेजी देना है।

कितना बड़ा है यह प्रोजेक्ट? कंपनी के अनुसार, यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इससे भविष्य में खावड़ा पार्क से अतिरिक्त 8 गीगावाट नवीकरणीय ( Khavda 8 GW extra evacuation capacity) बिजली की निकासी भी संभव हो सकेगी। यानी आने वाले वर्षों में सोलर और विंड पावर की सप्लाई काफी बढ़ जाएगी, जो भारत के क्लीन एनर्जी मिशन के लिए मजबूत कदम माना जा रहा है।