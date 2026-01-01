8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट: सैलरी, फिटमेंट फैक्टर से इंश्योरेंस तक, कर्मचारियों ने रख दीं ये 5 बड़ी मांगें!

नई दिल्ली| सातवां वेतन आयोग खत्म हो चुका है और नए साल में आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की संभावना है। नया साल यानी 2026 लागू होते ही लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बढ़ी सैलरी कब आएगी। इस बीच ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशन ने केंद्र सरकार के सामने कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से 5 बड़ी मांगें रखी हैं। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल ने जागरण बिजनेस से खास बातचीत में बताया कि ये मांगें देश के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स से जुड़ी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहली मांग: फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग डॉ. मंजीत पटेल के मुताबिक, सबसे पहली और सबसे अहम मांग फिटमेंट फैक्टर (8th pay commission fitment factor) से जुड़ी है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि फैमिली यूनिट (Demand to increase family unit) तीन से बढ़ाकर पांच की जाए। इससे फिटमेंट फैक्टर अपने आप बेहतर होगा और आम कर्मचारी भी इसे आसानी से समझ पाएगा।"

तीसरी मांगः मेडिकल का मुद्दा अहम तीसरी मांग मेडिकल सुविधाओं से जुड़ी है। CGHS के तहत जहां अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं, वहां सरकार सिर्फ ₹1000 महीना फिक्स मेडिकल अलाउंस देती है। इस पर डॉ. पटेल ने कहा, "आज एक डॉक्टर की फीस ही ₹1000 से ₹2000 हो जाती है। बच्चों और बुजुर्गों के इलाज के लिए यह रकम नाकाफी है।" उन्होंने इसे 15–20 गुना बढ़ाने और आयुष्मान भारत की तरह अच्छे प्राइवेट अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की मांग रखी।

चौथी मांगः दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पर बड़ी मांग चौथा मुद्दा दिल्ली सरकार के कर्मचारियों का है। उन्होंने बताया कि दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां कर्मचारियों के नियम केंद्र सरकार तय करती है। रिटायरमेंट के बाद बाहर के राज्यों से आए कर्मचारियों को इलाज के लिए दिल्ली आना पड़ता है। इसलिए मांग है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को CGHS या DGHS में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिले।