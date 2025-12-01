नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक सवाल यह भी उठा था कि क्या सरकार DA यानी महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने जा रही है। इस मुद्दे पर सरकार ने लोकसभा में सफाई दी है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा महंगाई भत्ते/महंगाई राहत (DA/DR) को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

लिविंग कॉस्ट की लागत को एडजस्ट करने और बेसिक सैलरी/पेंशन को महंगाई के कारण वास्तविक मूल्य में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए, DA/DR की दरों को लेबर ब्यूरो द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हर 6 महीने में समय-समय पर संशोधित किया जाता है।