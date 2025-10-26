West Champaran News: मोबाइल छीनने से नाराज छात्रा ने पंखे से लटककर की आत्महत्या, गांव में मचा कोहराम
एक गाँव में, एक छात्रा ने मोबाइल छीनने से नाराज़ होकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। यह घटना मोबाइल फोन के उपयोग और किशोरों पर इसके प्रभाव के बारे में गंभीर सवाल उठाती है।
संवाद सूत्र, मनुआपुल। मनुआपुल थाना क्षेत्र के गुरवलिया पंचायत के वार्ड संख्या 11 भरपटिया गांव में शनिवार की देर रात में मोबाइल छीन लेने से नाराज इंटर की छात्रा ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली।
मृतका की पहचान भरपटिया गांव निवासी रामधनी साह की 17 वर्षीय पुत्री रानी कुमारी के रुप में की गई है। मनुआपुल थाने की पुलिस ने शव का गवर्नमेंट मेडिकल कालेज अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
थानाध्यक्ष रवि कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम बुलाई गई थी। पुलिस मामले में जांच की रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किशोरी भरपटिया प्लस टू विद्यालय में इंटर वर्ग की छात्रा थी।
शनिवार की रात घर के सभी सदस्य गांव के किसी घर में ब्रह्मभोजन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। किशोरी घर में अकेली थी। घर के एक कमरे में पंखा लटकाने वाली खूंटी में दुपट्टी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
परिजन घर लौटे तो देखा कि उसका शव लटका हुआ है। शव नीचे उतार कर घटना की सूचना पुलिस को दी। दरअसल, शनिवार की अपराह्न में किशोरी मोबाइल से किसी से बात कर रही थी।
इसको लेकर परिवारजों ने फटकार लगाई और मोबाइल छीन लिया। जिससे नाराज होकर किशोरी ने आत्महत्या कर ली।इधर पोस्टमार्टम के बाद गांव में शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। अभी किशोरी के परिजन कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।