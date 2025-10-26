 West Champaran News: मोबाइल छीनने से नाराज छात्रा ने पंखे से लटककर की आत्महत्या, गांव में मचा कोहराम

संवाद सूत्र, मनुआपुल। मनुआपुल थाना क्षेत्र के गुरवलिया पंचायत के वार्ड संख्या 11 भरपटिया गांव में शनिवार की देर रात में मोबाइल छीन लेने से नाराज इंटर की छात्रा ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान भरपटिया गांव निवासी रामधनी साह की 17 वर्षीय पुत्री रानी कुमारी के रुप में की गई है। मनुआपुल थाने की पुलिस ने शव का गवर्नमेंट मेडिकल कालेज अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। थानाध्यक्ष रवि कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम बुलाई गई थी। पुलिस मामले में जांच की रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किशोरी भरपटिया प्लस टू विद्यालय में इंटर वर्ग की छात्रा थी।

शनिवार की रात घर के सभी सदस्य गांव के किसी घर में ब्रह्मभोजन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। किशोरी घर में अकेली थी। घर के एक कमरे में पंखा लटकाने वाली खूंटी में दुपट्टी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।