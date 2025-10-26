Bihar Chunav: वारिसलीगंज में कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम लिया वापस, रोचक हुआ मुकाबला
वारिसलीगंज विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की नाम वापसी के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं। जनसुराज के उम्मीदवार उमेश यादव भी मुकाबले को रोचक बनाने में जुटे हैं। समर्थक सोशल मीडिया और गीतों के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, और अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
संवाद सूत्र, वारिसलीगंज। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम वापसी के बाद वारिसलीगंज विधानसभा का चुनाव एनडीए की भाजपा एवं महागठबंधन की राजद प्रत्याशी के बीच होने की संभावना है।
वैसे कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में अपनी-अपनी जीत के इरादे से मेहनत कर रहे हैं। इस बीच अपने सघन दौरे एवं जनसंपर्क के माध्यम से जनसुराज की टिकट पर उम्मीदवार बने पूर्व राजद कार्यकर्ता उमेश यादव लड़ाई को रोचक बनाने के प्रयास में जुटे हैं।
सुबह के आठ बजे से गांव देहातों की चौड़ी संकरी गलियों के अलावे पगडंडियों पर चलकर हर पार्टी एवं गठबंधन के उम्मीदवार दिन रात मेहनत कर लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाने को कोशिश में हैं। बाजार के चाय पान की दुकानों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की दालानों पर लगने वाले आम मतदाताओं की चौपाल में चुनावी चर्चा परवान पर है।
समर्थक अपने अपने गठबंधन की सरकार बनने का दावा करते हुए कुल मतों में से अपने प्रत्याशी को मिलने वाला विभिन्न समुदायों के मत का प्रतिशत निकाल अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं।
समर्थकों के बीच तर्क- वितर्क भी देखते बन रहा
इस बीच कुछ जगहों में समर्थकों के बीच तर्क- वितर्क भी होते देखने को मिल रहा है। प्रत्याशियों द्वारा कम्प्यूटर जनित आकर्षक एवं मनभावन कैलेंडर (बैनर) को वॉट्सऐप, फेसबुक, इंस्टा एवं अन्य इंटरनेट साइट पर प्रसारित कर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
चुनाव 11 नवम्बर एवं मतगणना 14 नवम्बर को होगी, लेकिन समर्थक दिन में कई कई बार अपने प्रत्याशी को जीत दिलवाने का दम्भ भरते रहते हैं। भोजपुरी, मगही एवं विभिन्न फिल्मी गीतों के तर्ज पर तैयारी मनभावन गीतों के माध्यम से चुनाव प्रचार मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं।
एनडीए एवं महागठबंधन के प्रत्याशी का चुनाव कार्यालय विधानसभा के तीनों प्रमुख बाजार वारिसलीगंज, काशीचक तथा पकरीबरावां में खोला जा चुका है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।