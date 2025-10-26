प्रेमी-प्रेमिका की तकरार, कोचिंग के लड़के से हुआ प्यार... मोहब्बत में मिली बेवफाई तो युवती ने लिया चौंकाने वाला फैसला...

संवाद सहयोगी, भागलपुर। Bihar Breaking News भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। एक 17 वर्षीय लड़की ने अपने ही कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब लड़की देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। शंका गहराने पर परिवार के लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो सामने का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की फंदे से लटकी हुई थी। परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना सबौर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को अपने कब्जे में लिया और एफएसएल टीम की मौजूदगी में साक्ष्य संकलित कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



पुलिस जांच में कई पहलू उठे, डीएसपी बोले प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला

घटना स्थल पर पहुंचे डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। लड़की ने यह कदम क्यों उठाया इसकी गहन पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने मोबाइल और अन्य साक्ष्यों को जब्त कर लिया है।



प्रधानाध्यापक की बेटी, कोचिंग में हुआ प्रेम

लड़की गोराडीह प्रखंड के एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक की सबसे छोटी पुत्री थी। वह इंटर के सेकेंड इयर में पढ़ती थी। शहर के एक कोचिंग संस्थान में कोचिंग की पढ़ाई करने जाया करती थी। वहीं उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी।चर्चाओं की मानें तो दोनों के बीच गहरी दोस्ती और फिर प्रेम संबंध बन गए। एक-दूसरे से जीने-मरने की कसमें भी खाई गईं। लेकिन कुछ दिनों से दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। कहा जा रहा है कि प्रेमी द्वारा दूरी बनाने और दगा देने से आहत होकर लड़की ने यह खौफनाक कदम उठा लिया।

गांव में तरह-तरह की चर्चाएं, हर कोई स्तब्ध घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। घर-परिवार के लोग रो-रोकर बेसुध हैं, वहीं आसपास के लोग भी इस बात को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी होनहार बच्ची ने इस तरह जान दे दी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था।