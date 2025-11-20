Language
    फेसबुक लाइव पर MP-MLA और सीएम को गाली देना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    By Manoj Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:19 AM (IST)

    बेतिया में फेसबुक लाइव के माध्यम से मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक को गाली देने के आरोप में साइबर पुलिस ने अभिषेक द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। उस पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप है। सांसद के पीए द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच कर उसे गिरफ्तार किया।

    फेसबुक पर सीएम व सांसद-विधायक को गाली देने का आरोपित गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बेतिया। फेसबुक लाइव के माध्यम से मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक को गाली देने और महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के मामले में साइबर थाने की पुलिस ने नगर के कमलनाथ नगर निवासी अभिषेक द्विवेदी को गिरफ्तार किया है।

    पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभिषेक की गिरफ्तारी मंगलवार की शाम उसके घर से हुई।

    साइबर थाने के डीएसपी गौतम शरण ओमी ने बताया कि अभिषेक पर फेसबुक पर लाइव होकर जनप्रतिनिधियों और महिलाओं के विरुद्ध गाली-गलौज, अश्लील और आपत्तिजनक बातें प्रसारित करने का आरोप है।

    इसका वीडियो प्रसारित होने के बाद सांसद डॉ. संजय जायसवाल के पीए अखिलेश सिंह ने साइबर थाने में 18 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच कर अभिषेक द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया।

