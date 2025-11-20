'संजय यादव जितना मेहनत किया हम जानते हैं', बचाव में उतरे तेजस्वी यादव

Language
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    तेजस्वी यादव ने संजय यादव का बचाव करते हुए कहा कि वे उनकी मेहनत से परिचित हैं। उन्होंने संजय यादव के योगदान की सराहना की और उनके समर्थन में बात की। तेजस्वी ने संजय यादव के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सोमवार को नवनिर्वाचित विधायक और उम्मीदवारों के साथ बैठक हुई।

    इस बैठक में राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी प्रसाद भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने अपने विश्वस्त सहयोगी और राज्यसभा सांसद संजय यादव का बचाव किया। यह बैठक विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव के आधिकारिक आवास 1, पोलो रोड पर हुई।

    दरअसल, पार्टी को 243 सीटों में से सिर्फ 25 पर जीत मिली है, जिसके बाद संजय यादव पर समर्थकों के साथ-साथ रोहिणी आचार्य की भी नाराजगी सामने आई है, जिसको लेकर बैठक के दौरान बाहर मौजूद कुछ राजद कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ नारे लगाए और मांग की कि उन्हें हरियाणा वापस भेज दिया जाए।

    संजय के बचाव में उतरे तेजस्वी यादव

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेजस्वी ने संजय यादव के योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए जो मेहनत की है, उसे दूसरे लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने जितनी मेहनत की है वो हम जानते हैं। इस बैठक में संजय यादव भी मौजूद थे।

