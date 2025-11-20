'संजय यादव जितना मेहनत किया हम जानते हैं', बचाव में उतरे तेजस्वी यादव

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सोमवार को नवनिर्वाचित विधायक और उम्मीदवारों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी प्रसाद भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने अपने विश्वस्त सहयोगी और राज्यसभा सांसद संजय यादव का बचाव किया। यह बैठक विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव के आधिकारिक आवास 1, पोलो रोड पर हुई।

दरअसल, पार्टी को 243 सीटों में से सिर्फ 25 पर जीत मिली है, जिसके बाद संजय यादव पर समर्थकों के साथ-साथ रोहिणी आचार्य की भी नाराजगी सामने आई है, जिसको लेकर बैठक के दौरान बाहर मौजूद कुछ राजद कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ नारे लगाए और मांग की कि उन्हें हरियाणा वापस भेज दिया जाए।