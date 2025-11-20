Language
    बिहार की मिथिला पेंटिंग से लेकर झारखंड के यूरेनियम तक... व्यापार मेले में उमड़ी भीड़ बना भारत का आईना!

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:52 AM (IST)

    भारत मंडपम में 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन हुआ, जहाँ बिहार मंडप अपनी कला और संस्कृति के लिए आकर्षण का केंद्र बना। अफ़ग़ानिस्तान के मंत्री ने भी मंडप का दौरा किया। झारखंड मंडप में खनिजों और कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। बिहार के विनीत राय के हस्तनिर्मित वस्त्र भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं।

    Hero Image

    भारत मंडपम में चल रहे भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंची दर्शकों की भीड़। ध्रुव कुमार


    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत मंडपम में 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उद्घाटन के साथ ही मेले में रौनक लौटने लगी है। लगभग सभी हॉलों में दर्शकों के साथ-साथ खरीदारों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। हालाँकि, विभिन्न राज्यों के घरेलू सामान और पारंपरिक सामान लोगों को ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। अनुमान है कि बुधवार को मेले में 50,000 से ज़्यादा दर्शक आए।

    केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने व्यापार मेले में कपड़ा मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर, उन्होंने कपड़ा उद्योग, स्थानीय हस्तशिल्प और "वोकल फ़ॉर लोकल" जैसे अभियानों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

    अफगान मंत्री ने बिहार मंडप का दौरा किया

    इस वर्ष बिहार मंडप अपनी कला, संस्कृति और हस्तशिल्प के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बुधवार को अफ़ग़ानिस्तान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अल्हाज नूरुद्दीन अज़ीज़ी ने 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मंडप का दौरा किया।

    अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने सेंट्रल हॉल में बिहार संग्रहालय की प्रदर्शनी देखी, जिसमें मिथिला चित्रकला और अन्य कलाएँ शामिल थीं, और अन्य स्टॉलों का भी दौरा किया। अफ़ग़ान वाणिज्य मंत्री मंडप की दीवारों पर लोक कला और संस्कृति को दर्शाती कलाकृतियों से विशेष रूप से प्रभावित हुए। इस अवसर पर बिहार मंडप के निदेशक संजय कुमार सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे।

    खनिज और कृषि शक्ति का अनूठा संगम

    हॉल संख्या 2 में स्थित झारखंड मंडप, खनन क्षेत्र की ताकत और कृषि विविधता, विशेष रूप से रागी जैसे पौष्टिक अनाजों का प्रभावशाली प्रदर्शन प्रदर्शित करता है। मंडप में राज्य के प्रमुख खनिजों, जैसे लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, चूना पत्थर, सोना, ग्रेनाइट और पत्थर, का व्यापक प्रदर्शन है।

    ये खनिज न केवल भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ हैं, बल्कि ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा, विनिर्माण और रक्षा जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों को भी गति प्रदान करते हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से, राज्य यह संदेश दे रहा है कि झारखंड का खनन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था, रोज़गार सृजन और निवेश आकर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य के लोक कलाकारों के नृत्य प्रदर्शन भी दर्शकों का मन मोह रहे हैं।

    हस्तनिर्मित वस्त्र भी सराहे जा रहे हैं

    बिहार के नालंदा जिले के नेपुरा गाव से विनीत राय अपने हस्तनिर्मित वस्त्र लेकर आए हैं। उनके जैकेट, साड़ियां, दुपट्टे और रेशमी पोटली (रेशमी थान) विशेष ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पूरी तरह से हस्तनिर्मित इन उत्पादों की कीमत 600 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक है। स्टॉल पर आने वाले लोग उनकी नेहरू जैकेट को ख़ास तौर पर पसंद कर रहे हैं। विनीत राय ने कहा कि प्रतिक्रिया उनकी उम्मीद से भी बेहतर रही है।