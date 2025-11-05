Bihar TRE 4: टीआरई-चार की बहाली के लिए निदेशालय ने मांगा आरक्षण रोस्टर, पढ़ें डिटेल
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने टीआरई-चार में नियुक्ति के लिए संशोधित आरक्षण रोस्टर और रिक्तियों का प्रतिवेदन तीन दिनों में मांगा है। अभी तक केवल चार जिलों ने ही जानकारी भेजी है। शिक्षा निदेशक ने डीईओ को डीएम से आरक्षण रोस्टर संशोधित करवाकर भेजने का निर्देश दिया है, ताकि चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके।
संवाद सहयोगी, बेतिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने तीन दिनों के अंदर टीआरई-चार में नियुक्ति के लिए संशोधित आरक्षण रोस्टर के साथ रिक्तियों का प्रतिवेदन मांगा है। 14 अगस्त, 26 अगस्त और 19 सितंबर को विभाग ने सभी जिलों को पत्र भेजा था।
अब तक रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर व बांका से ही निदेशालय को रिक्तियां भेजी जा सकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने इसको लेकर डीईओ को पत्र भेज कर निर्देश दिया है कि तीन दिनों में जिलाधिकारी से आरक्षण रोस्टर संशोधन करवा कर भेजना सुनिश्चित करें।
भेजा गया आरक्षण रोस्टर पूर्ण और अद्यतन (अप-टू-डेट) हो। विभाग की ओर से विद्यालय अध्यापक के चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होनी है।
वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8, वर्ग 9 से 10 व वर्ग 11 से 12 के लिए विषयवार विद्यालय अध्यापक की रिक्ति आरक्षण रोस्टर के अनुसार बनाकर निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया है।
