Bihar TRE 4: टीआरई-चार की बहाली के लिए निदेशालय ने मांगा आरक्षण रोस्टर, पढ़ें डिटेल

संवाद सहयोगी, बेतिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने तीन दिनों के अंदर टीआरई-चार में नियुक्ति के लिए संशोधित आरक्षण रोस्टर के साथ रिक्तियों का प्रतिवेदन मांगा है। 14 अगस्त, 26 अगस्त और 19 सितंबर को विभाग ने सभी जिलों को पत्र भेजा था।

