    Bihar Teacher Salary 2025: विशिष्ट शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, वेतन निर्धारण के लिए लगेगा विशेष कैंप

    By Prakash Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:08 PM (IST)

    समस्तीपुर जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने अक्टूबर 2025 से वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया है, जिससे लगभग 9,874 शिक्षकों को प्रतिमाह 4-5 हजार रुपये का फायदा होगा। वेतन निर्धारण के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे।

    विशिष्ट शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, वेतन निर्धारण को लगेगा विशेष कैंप

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षकों को योगदान की तिथि से इसका लाभ देने का आदेश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महत्वपूर्ण बात यह कि संबंधित शिक्षकों को अब अक्टूबर, 2025 के वेतनमान के साथ वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इस आदेश से जिले के करीब 9 हजार 874 शिक्षकों को प्रतिमाह वेतन में चार से पांच हजार रुपये तक का लाभ मिलेगा।

    शिक्षा विभाग ने सक्षमता प्रथम एवं द्वितीय उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण को लेकर विशेष कैंप का आयोजन करने का आदेश दिया है। इससे जल्दी ही जिले के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण के साथ-साथ वेतन भुगतान की समस्या दूर होने की उम्मीद है।

    जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) कुमार सत्यम ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी किया है। इसमें बताया कि सक्षमता प्रथम एवं द्वितीय उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण हेतु प्रखंड स्तर पर सात एवं आठ नवंबर को विशेष कैंप का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

    इस कैंप का लक्ष्य विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण करना होगा। वैसे विशिष्ट शिक्षक व शिक्षिका जिनका वेतन निर्धारण नहीं किया गया है, उनके वेतन निर्धारण की कार्रवाई नियमानुसार की जाए।

    इसके अलावा अन्य जिले अथवा प्रखंड से स्थानांतरण के उपरांत कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के मामले में 31 दिसंबर 2024 को उक्त विशिष्ट शिक्षक को नियोजित शिक्षक के रूप में प्राप्त मूल वेतन का साक्ष्य प्राप्त करते हुए विभागीय निदेशानुसार विहित प्रपत्र में वेतन निर्धारण की कार्रवाई करेंगे।

    10 नवंबर को डीपीओ कार्यालय में रिपोर्ट देने का निर्देश:

    माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक के विशिष्ट शिक्षकों के मामले में वेतन निर्धारण प्रपत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता) के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।

    विशेष कैंप आयोजन के उपरांत नौ नवंबर को कार्यालय खोलते हुए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकार प्रपत्र का संधारण करेंगे। इसके अलावा कक्षा पहली से आठवीं के प्रारंभिक विशिष्ट शिक्षकों का विहित प्रपत्र की रिपोर्ट 10 नवंबर को लेखा सहायक के साथ डीपीओ कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

    इस नियमावली के तहत हुए नियुक्त:

    बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं संशोधित नियमावली 2024 के नियम 03 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक, जो इस नियमावली के नियम 04 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वे 'विशिष्ट शिक्षक' कहलाएंगे।

    सभी विशिष्ट शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने के पात्र होंगे।