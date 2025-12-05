सुपरवाइजर, सेक्रेटरी और गनमैन की पोस्ट पर भर्ती, बिहार के युवाओं के लिए NCR में नौकरी का मौका
श्रम संसाधन विभाग 8 दिसंबर को बगहा में जॉब कैंप का आयोजन करेगा। योग्य उम्मीदवार निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का अवसर पा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, फा ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बगहा। श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में 8 दिसंबर सोमवार को ब्लॉक कैंपस (बीएसडीसी) बगहा एक के प्रांगण में जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर बाद चार बजे तक चलेगा।
जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी इसमें भाग लेकर निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने का अवसर पा सकेंगे। कैंप में अभ्यर्थियों को नियोजकों से सीधे संपर्क कर नौकरी संबंधी जानकारी प्राप्त करने, अपना बायोडाटा व आवेदन जमा करने की सुविधा मिलेगी।
निजी नियोजकों द्वारा कुल 100 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। चयन सिक्योरिटी गार्ड, फायर मैन, सेक्रेटरी, सुपरवाइजर तथा गनमैन जैसे विभिन्न पदों के लिए होगा। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा बेहतर मानदेय प्रदान किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए कार्यस्थल हरियाणा के गुरुग्राम में निर्धारित किया गया है।
अभ्यर्थियों का एनसीएस (नेशनल करियर सर्विस) पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य किया गया है। बिना एनसीएस निबंधन के किसी भी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपना निबंधन अवश्य कर लें।
जॉब कैंप से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला नियोजनालय के दूरभाष संख्या 06254-295737 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं से इस रोजगार अवसर का लाभ उठाने और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने की अपील की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।