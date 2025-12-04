BPSC: 3 पालियों में होगी शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा, 5 से 12 दिसंबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण परीक्षा तीन चरणों में आयोजित करेगा। विभिन्न चरणों में आयोजित उत्तर पत्रों का मूल्यांकन के बाद अंक समतुल्यकरण प्रक्रिया से रिजल्ट जारी किए जाएंगे।

