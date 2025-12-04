BPSC: 3 पालियों में होगी शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा, 5 से 12 दिसंबर तक करें आवेदन
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण परीक्षा तीन चरणों में आयोजित करेगा। विभिन्न चरणों में आयोजित उत्तर पत्रों का मूल्यांकन के बाद अंक समतुल्यकरण प्रक्रिया से रिजल्ट जारी किए जाएंगे।
यह एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न परीक्षाओं के अंकों को कठिनाई के अंतर के अनुसार समायोजित करके तुलनीय बनाने के लिए किया जाता है।
वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं, वह पांच से 12 दिसंबर तक कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर तक ही मान्य होगी।
परीक्षा तीन चरणों में होगी
आयोग के अनुसार परीक्षा तीन चरणों में 10 व 11 जनवरी, 12 व 13 जनवरी तथा 15 व 16 जनवरी, 2026 को संभावित है। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड है।
