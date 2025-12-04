7वीं के बच्चे को छोड़िए, BPSC शिक्षक भी नहीं बता सके बिहार के राज्यपाल का नाम

संवाद सूत्र, खरीक। जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को गठित टीम ने खरीक प्रखंड में शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों की गहन जांच की। जांच टीम में नवगछिया पीजीआरओ सोनी कुमारी एवं खरीक बीडीओ मोना कुमारी शामिल थीं। जांच में हर जगह गड़बड़ियां सामने आईं।

टीम ने सबसे पहले तुलसीपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-104 का दौरा किया, जहां केंद्र बंद पाया गया और सेविका गायब थी। केंद्र संख्या-78 पर 27 बच्चे उपस्थित थे। जबकि सेविका ने 38 बच्चों की उपस्थिति दर्ज की थी।

ध्रुबगंज के केंद्र संख्या-99 में भी भारी अनियमितताएं मिलीं। शोकाज किया गया है। जांच के दौरान उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय (हिंदी) ध्रुबगंज में शिक्षिका अनुपस्थित पाई गईं।

शिक्षक भी नहीं बता सके राज्यपाल का नाम

बीडीओ और पीजीआरओ ने कक्षा 07 में बच्चों से सवाल पूछे, लेकिन बच्चे जवाब नहीं दे सके। कक्षा 09 में बीपीएससी से चयनित शिक्षक संजीव कुमार भी बिहार के राज्यपाल का नाम नहीं बता सके।