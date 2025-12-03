Language
    बीपीएससी की दो परीक्षाओं की तिथियों में हो सकता है बदलाव, लाखों अभ्यर्थी इंतजार में

    By Akshay Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:25 AM (IST)

    बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) दो परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव कर सकता है, जिसमें जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और खेल पदाधिकारी की परीक्षाएं शामिल हैं। ...और पढ़ें

    बीपीएससी की दो परीक्षाओं की तिथियों में हो सकता है बदलाव

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की दो परीक्षाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। आयोग ने मंगलवार को बताया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह सहायक निदेशक मुख्य (लिखित) परीक्षा 29 एवं 30 जनवरी को संभावित थी। 

    प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी तरह जिला खेल पदाधिकारी, सहायक निदेशक, खेल सहायक निदेशक, युवा व्याख्याता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 29 और 30 जनवरी को संभावित है। 

    आयोजन ने कहा कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो सकता है। इधर, शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु एकल प्रतियोगिता परीक्षा 29 जनवरी को संभावित है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि इसका विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा।

