    BPSC TRE 4: बिहार शिक्षक भर्ती पर आया नया अपडेट, शिक्षा विभाग ने एक हफ्ते में मांगी रिक्तियां

    By Arun Ashesh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:47 AM (IST)

    बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति (BPSC TRE-4) के लिए 14 जिलों ने शिक्षा विभाग को रिक्तियों की सूचना दी है। अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंदर ने वीडिय ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में चौथे चरण (टीआरई- 4) की शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक 14 जिलों ने रिक्त सीटों के बारे में शिक्षा विभाग को जानकारी भेजी है।

    बाकी 24 जिलों को एक सप्ताह के अंदर रिक्तियां भेजने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंदर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गयी बैठक में राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्तियों को भेजने का निर्देश दिया गया।

    उन्होंने शिक्षकों का समय पर वेतन का भुगतान करने को कहा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है। ऐसे में 28 जिलों ने ही उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा किया है।

    जबकि नवादा, कैमूर, रोहतास, गोपालगंज जिले से अभी तक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। बैठक में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के संबंध में जानकारी ली गई।

    इस दौरान विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभी तक 748 आश्रितों की नियुक्ति नहीं हुई है। इसमें 641 विद्यालय लिपिक और 107 विद्यालय परिचारी हैं।

