Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Sarkari Jobs: बिहार में नौकरियों का खुला पिटारा, वन विभाग में 2856 पदों पर होगी सीधी भर्ती

    By Arun Ashesh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:31 AM (IST)

    बिहार के वन विभाग में जल्द ही 2856 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार ने रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है। फलदार वृक्षों के र ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    वन विभाग में होगी बहाली। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। वन विभाग में रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में रिक्त पदों पर जल्द बहाली का निर्देश दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य में फलदार वृक्षों और विभाग द्वारा संचालित पार्कों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने की बात रखी गई। मंत्री ने बताया कि विभाग में कुल 2856 पदों पर सीधी बहाली की जाएगी, जिसमें सहायक वन संरक्षक (31), वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (40), वनपाल (188), वनरक्षी (1816), आशुलिपिक (55), अमीन (32), निम्नवर्गीय लिपिक (396), कार्यकाल परिचारी (17), वाहन चालक (281) के पद शामिल है।

    फलदार, जैव विविधता और नवग्रहों से संबंधित वृक्ष जैसे जामुन, कटहल, ब्रह्म, पीपल, बरगद, नीम इत्यादि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी वृक्षों के रोपण पर जोर दिया जाएगा।

    इसके लिए आमजन को प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने विभाग के द्वारा पार्कों के विकास और इससे संबंधित रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

    प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रभात कुमार ने वन रोपण में विभागों के प्रयासों, इको टूरिज्म अंतर्गत विभाग से किये गये कार्यों की जानकारी दी गई।

    बैठक में अरविंदर सिंह (प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास), सुरेन्द्र सिंह (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा), और एस. चंद्रशेखर (मुख्य वन संरक्षक, आई.टी.) उपस्थित थे।

    यह भी पढ़ें- Bihar Jobs: सहकारिता विभाग में जल्द होगी 1089 पदों पर भर्ती, मंत्री ने अफसरों को दिया निर्देश