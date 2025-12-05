Bihar Sarkari Jobs: बिहार में नौकरियों का खुला पिटारा, वन विभाग में 2856 पदों पर होगी सीधी भर्ती

राज्य ब्यूरो, पटना। वन विभाग में रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में रिक्त पदों पर जल्द बहाली का निर्देश दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें