    Bihar Jobs: सहकारिता विभाग में जल्द होगी 1089 पदों पर भर्ती, मंत्री ने अफसरों को दिया निर्देश

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:36 PM (IST)

    सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने विभाग में 1089 खाली पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग को 537 और कर्मचारी चयन आयोग को 552 पदों की अधियाचना भेजी गई है। इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। सहायक निबंधक और अंकेक्षण पदाधिकारी जैसे पदों के लिए भी अधियाचना भेजी गई है।

    सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार

    राज्य ब्यूरो, पटना। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने विभागीय रिक्तियों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने विभाग में रिक्तियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की।

    अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि सहकारिता विभाग के तहत कुल 1089 पदों की अधियाचना संबंधित आयोगों को भेजी जा चुकी है।

    बिहार लोक सेवा आयोग को कुल 537 पदों और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को 552 पदों की अधियाचना भेजी गई है। संबंधित पदों पर आयोगों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी किए जाने की उम्मीद है।

    बैठक में दी गई जानकारी के मुताबिक सहकारिता विभाग के राजपत्रित पदों के लिए 31 सहायक निबंधक एवं चार जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की 502 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग, को भेजी जा चुकी है, जिसपर विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

    इसी प्रकार अंकेक्षक के 198, आशुलिपिक के सात, निम्नवर्गीय लिपिक के 257 एवं कार्यालय परिचारी के 90 पदों की अधियाचना बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है।

