बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का बड़ा एलान, गरीब परिवारों को मिलेगी 2 लाख की सहायता

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेतिया में घोषणा की कि बिहार में जातीय और आर्थिक गणना में चिन्हित आर्थिक रूप से कमजोर 94 लाख परिवारों को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। हर दो साल बाद गणना कराकर गरीबों का जीवन स्तर सुधारा जाएगा। बिहार में हर घर में 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने के बाद अब सोलर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बेतिया पहुंचे। यहां उन्होंने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में 2023 में जातीय एवं आर्थिक गणना कराई गई थी। इसमें 94 लाख ऐसे परिवार चिन्हित किए गए हैं, जो सभी जाति एवं धर्म के हैं, लेकिन आर्थिक रुप से कमजोर हैं। उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि प्रत्येक दो वर्ष के बाद इस तरह की गणना कराकर गरीबों के जीवन स्तर को सुधारा जाएगा। वे मंगलवार को बेतिया के प्रेक्षागृह में एनडीए कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। बिहार में हरघर में 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने के बाद फैसला लिया है कि अब इच्छुक उपभोक्ताओं के घर पर सूर्य घर(सोलर) जाएगा, ताकि बिहार बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाए। 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो आठ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई थी। उसके बाद सरकार ने लगातार युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम कर रही है। दस लाख युवाओं को नौकरी और 49 लाख को रोजगार दिया जा जा चुका है। अब अगले पांच वर्ष में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्ष से बिहार में कानून का राज है।

CM ने कहा कि इसके पहले हिंदू- मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था, सबको याद होगा। 2006 में बिहार के कब्रिस्तानों की घेराबंदी का अभियान चलाकर हमने पूरी तरह से हिंदू - मुस्लिम के बीच के झगड़ा को समाप्त करा दिया, फिर 2016 से 60 वर्ष से पुराने मंदिरों और मठों का उन्नयन कराया जा रहा है।

नीतीश ने कहा कि पहले स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, कहीं भवन नहीं था तो कहीं शिक्षक नहीं। अभी बिहार में 5.20 लाख सरकारी शिक्षक कार्यरत है। बीपीएससी से 2.58 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है। 2.62 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। 77 हजार शेष बचे नियोजित शिक्षकों को भी विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 5400 बेड का होगा पीएमसीएच सीएम ने कहा कि मरीजों को बेतहर सुविधा एवं मेडिकल की पढ़ाई के लिए बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कालेज खोलने का कार्य चल रहा है। पहले बिहार में छह मेडिकल कालेज थे। अब इनकी संख्या 12 हो गई है। सात अन्य जिलों में मेडिकल कालेज की स्थापना शीघ्र हो जाएगाी।

पहले स्वास्थ्य केंद्रों में पूरे महीनें में 49 मरीज आते थे। जब अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी तो अब प्रत्येक सीएचसी में 11600 मरीज एक माह इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, उन्हें मुफ्त में दवाएं व अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।

पीएमसीएच अब 5400 बेड का होगा। आइजीएमएस को भी तीन हजार बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। बिहार के सभी पुराने छह मेडिकल कालेजों में 2500 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल बन रहा है। देश के सभी राज्यों से अधिक बिहार में महिला पुलिस मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जहां बिहार पुलिस में सबसे अधिक महिलाएं हैं। इससे महिलाओं को त्वरित न्याय मिल रही है। वर्ष 2006- 07 में बिहार के पंचायतों एवं नगर निकायों में महिला आरक्षण लागू किया गया था।

इसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनीं। 2006 में हीं सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दिया था। 2013 में पुलिस में 35 प्रतिशत का महिला लागू करने के बाद बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं पुलिस में कार्य कर रही हैं।

बिहार के जीविका माडल को केंद्र ने अपनाया मुख्यमंत्री ने कहा कि 2006 में विश्वबैंक से कर्ज लेकर जीविका की शुरुआत हुई थी। इसकी सफलता को देखकर बाद में केंद्र सरकार ने भी इस माडल को अपना लिया और नाम दिया आजीविका मिशन।