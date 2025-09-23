BPSC पास कराने के नाम पर दुष्कर्म, सहरसा में आरोपी फर्जी बाबा गिरफ्तार

सहरसा में ढोंगी बाबा गोविंद झा ने नौकरी और शादी के नाम पर एक युवती का डेढ़ साल तक दुष्कर्म किया। बीपीएससी परीक्षा में असफलता के बाद युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया तब मामला उजागर हुआ। परिवार के समर्थन से उसने महिला थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने गोविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जागरण संवाददाता, सहरसा। नौकरी व शादी के नाम पर साधना का ढोंग रच एक युवती से ढोंगी बाबा ने डेढ साल तक दुष्कर्म किया। पूजा-पाठ के नाम पर कुकृत्य से परेशान युवती ने जब आत्महत्या का प्रयास किया तब जाकर मामले की जानकारी घरवालों को हुई।

घरवालों के हौसला देने पर युवती ने महिला थाने में केस दर्ज कराया। ढ़ोंगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी अनुसार बटराहा के रहने वाले एक परिवार में आरापट्टी निवासी गोविंद झा पूजा-पाठ करवाने आता था।

इसी दौरान लड़की के स्वजनों ने शादी नहीं होने की बात गोविंद झा से की। परिवार वालों ने इसके लिए पूजा-पाठ आदि का मार्गदर्शन मांगा। इसी बात का लाभ उठाकर ढोंगी बाबा ने परिवार वालों से कहा कि इसके लिए लड़की को अकेले मेरे साथ रहकर पूजा करनी होगी।

दर्ज मामले के अनुसार लड़की के माता-पिता मंदिर में पूजा करने गये थे। इसी दौरान ढ़ोंगी बाबा लड़की के घर पहुंचा और उसे पूजा का संकल्प कराने के लिए हाथ में जल देकर पीने को कहा। उसने जैसे ही जल पिया वो मूर्छित हो गयी।

इसके बाद गोविंद झा ने उसके साथ बलात्कार किया। इसी दौरान उसने लड़की का वीडियो भी बना लिया। होश आने पर लड़की को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चुप करा दिया। इधर उसका आना-जाना परिवार में लगा रहा। पूजा-पाठ के दौरान ढोंगी बाबा ने शब्द जाल में युवती को ऐसा फंसाया कि उसकी हर बात लड़की मानने लगी। बीपीएससी की परीक्षा में सफल होने का दिया था भरोसा गोविंद झा ने इस साधना के बाद उसकी शादी बड़े अधिकारी से होने का आश्वासन दिया था। साथ ही उसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने का भी आश्वासन दिया। युवती उसके जाल में फंसी रही और डेढ साल तक उसका यौन शोषण होता रहा।