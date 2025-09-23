Bihar Police: शराब के 240 धंधेबाजों की संपत्ति होगी जब्त, चुनाव से पहले एक्शन में बिहार पुलिस

बिहार में अब अवैध शराब कारोबारियों की संपत्ति भी जब्त होगी। पुलिस ने 240 धंधेबाजों को चिह्नित किया है जिनमें से 76 के खिलाफ कोर्ट में प्रस्ताव भेजा गया है। शराब कारोबारियों के नाम गुंडा रजिस्टर में भी दर्ज किए गए हैं। अगस्त तक 854 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और अन्य राज्यों के 305 अभियुक्तों की सूची भी साझा की गई है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में संगठित अपराधियों की तर्ज पर अवैध शराब का कारोबार करने वालों की भी संपत्ति जब्त की जाएगी। बिहार पुलिस और मद्य निषेध इकाई के स्तर से शराब के ऐसे 240 धंधेबाजों और तस्करों को चिह्नित किया गया है, जिनकी संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव है। इनमें 76 लोगों के विरुद्ध बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 129 के तहत कोर्ट को प्रस्ताव समर्पित भी कर दिया गया है।

बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई के अनुसार, शराब से जुड़े धंधेबाजों की थानास्तर पर पहचान के लिए उनका नाम गुंडा रजिस्टर में भी दर्ज किया गया है। इस साल जुलाई माह तक करीब 14 हजार 83 लोगों के नाम गुंडा पंजी में दर्ज किए गए हैं।

वहीं, 1344 लोगों के विरुद्ध सीसीए (क्राइम कंट्रोल एक्ट) के तहत कार्रवाई की गई है। थाना स्तर पर लगातार शराब के धंधेबाजों और तस्करों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अगस्त तक 854 अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार: बिहार पुलिस के अनुसार, इस साल अगस्त तक राज्य में अवैध शराब का कारोबार करने वाले 854 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मद्यनिषेध कांडों में अन्य राज्यों के 305 अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी के लिए चिह्नित किया गया है, जिसकी सूची संबंधित राज्यों के पुलिस से जुलाई में साझा की गई है। इनमें पांच अभियुक्तों की गिरफ्तारी सितंबर माह में की जा चुकी है।

बैच नंबर पर दोषी रिटेलर्स की पहचान कर कार्रवाई: बिहार पुलिस राज्य के बाहर के शराब धंधेबाजों और आपूर्तिकर्ताओं की पहचान भी कर रही है। उत्तरप्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान एवं अरुणाचल प्रदेश से आने वाले शराब की खेप के बैच नंबर और क्यू आर कोड के आधार पर दोषी रिटेलर्स और आपूर्तिकर्ता को चिह्नित किया जा रहा है।