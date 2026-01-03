Language
    बेतिया में बेटे के साथ इलाज कराने गई थी सास, घर से ज्वेलरी और 44 हजार रुपये लेकर प्रेमी संग बहू हुई फुर्र

    By Manoj Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:43 PM (IST)

    बेतिया के कालीबाग थाना क्षेत्र में एक महिला अपने बेटों के साथ इलाज कराने गई थी। इस दौरान उसकी बहू घर में अकेली थी और मौका पाकर प्रेमी के साथ फरार हो ग ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, बेतिया। कालीबाग थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला अपने दोनों बेटों को साथ लेकर चिकित्सक के क्लीनिक में इलाज कराने गई थी। घर में बहू अकेली थी।

    मौका देखकर वह घर के आभूषण और नगदी लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। खोजबीन के बाद भी पता नहीं चलने पर सास ने कालीबाग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    प्राथमिकी के बाद पुलिस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी में महिला ने पुलिस से बताया है कि उसने अपने पुत्र की शादी विगत तीन नवंबर को पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की से की थी।

    शादी के बाद बहू ससुराल में आकर रहने लगी। बीते 20 दिसंबर को वह अपने दोनों बेटों को साथ लेकर डॉ. दिलीप कुमार के क्लीनिक में इलाज कराने आई थी।

    इलाज कराकर रात करीब 8:15 बजे घर लौटी तो उसकी बहू घर पर नहीं थी। बहू के मायके समेत अन्य जगहों पर काफी खोजबीन की गई।

    इसी दौरान पता चला कि बहू का कोई प्रेमी भी है, जिसके साथ वह फरार हो गई है। वह अपने साथ घर के बक्शे में रखे सोने का नथिया, टीका, नथ, ढोलना, चांदी के पायल व नगद 44 हजार रुपये भी ले गई है।

    मामले में एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस सीसीटीवी के फुटेज आदि की जांच कर रही है।

