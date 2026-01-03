प्यार के आगे ममता भी पड़ी फीकी, छह माह की बच्ची को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई विवाहिता

संवाद सूत्र, कतरीसराय(नालंदा)।कतरीसराय थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने अपने प्रेम-प्रसंग के आगे मां की ममता को भी दरकिनार कर दिया। महिला अपनी छह माह की दूधमुंही बच्ची को सास के पास छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। घटना के बाद पीड़ित पति ने स्थानीय थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

पीड़ित पति दिलीप कुमार ने थाना में दिए आवेदन में बताया है कि उनकी पत्नी छोटी कुमारी, जो मूल रूप से ग्राम पांची, थाना शेखोपूर सराय, जिला शेखपुरा की रहने वाली है, का विवाह से पहले और विवाह के बाद भी विकास विश्वकर्मा नामक युवक के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। विकास विश्वकर्मा, पिता धर्मेन्द्र मिस्त्री, ग्राम छतीयानी, थाना चन्द्रदीप, जिला जमुई का निवासी बताया गया है।

दिलीप कुमार के अनुसार, विवाह से पूर्व भी उनकी पत्नी एक बार उक्त युवक के साथ घर छोड़कर भाग चुकी थी। बाद में सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर समझौता होने के बाद दोनों की शादी कराई गई, लेकिन इसके बावजूद प्रेम-प्रसंग समाप्त नहीं हुआ। पीड़ित का आरोप है कि पत्नी लगातार अपने प्रेमी के संपर्क में थी।

घटना 24 दिसंबर की बताई जा रही है। उस दिन महिला ने सास की गोद में अपनी छह माह की बच्ची को सौंपते हुए कहा कि वह बैंक से पैसा निकालने के लिए कतरीसराय बाजार जा रही है। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। खोजबीन शुरू की गई, इसी दौरान गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि उसने महिला को कतरीसराय बाजार में विकास विश्वकर्मा के साथ देखा है।

इसके बाद परिजनों को यह स्पष्ट हो गया कि महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी है। काफी खोजबीन के बावजूद दोनों का कोई सुराग नहीं मिल सका, जिसके बाद पीड़ित पति ने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई।

इस संबंध में थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आवेदन में लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। आरोपित युवक और महिला की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है।

घटना के बाद से पीड़ित परिवार सदमे में है। घर में छोड़ दी गई मासूम बच्ची को लेकर परिजन बेहद चिंतित हैं। परिजनों का कहना है कि मां का इस तरह नवजात बच्ची को छोड़कर चले जाना बेहद दुखद और असंवेदनशील है। गांव में भी इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।