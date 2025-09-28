हाजीपुर स्टेशन पर रेल वन सुपर ऐप के लिए जागरुकता शिविर का आयोजन, 326 यात्रियों ने किया डाउनलोड

हाजीपुर स्टेशन पर रेल वन सुपर ऐप के प्रचार के लिए नुक्कड़ नाटक और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान यात्रियों को ऐप के फायदे बताए गए जैसे टिकट काउंटर से मुक्ति और पेपरलेस टिकटिंग। 326 यात्रियों ने ऐप डाउनलोड किया। त्योहारों को देखते हुए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे मोबाइल टिकटिंग को बढ़ावा मिल सके।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। सोनपुर मंडल में मोबाइल टिकटिंग को बढ़ावा देने और रेल वन सुपर ऐप के उपयोग के लिए रविवार को हाजीपुर स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या-01 पर नुक्कड़ नाटक और जन-जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रौशन कुमार के निर्देशन और मंडल रेल प्रबंधक अमित सरन के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान बताया गया कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में रेल वन सुपर ऐप लांच किया है।

इस ऐप से यात्रियों के समय की होगी बचत यह पुराने रेल कनेक्ट और यूटीएस UTS ऐप को एकीकृत कर यात्रियों को एक ही मंच पर सभी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराता है। इस दौरान बताया गया कि रेल वन ऐप से यात्रियों को टिकट काउंटर की निर्भरता से मुक्ति तो मिलेगी ही समय की बचत और कागज रहित (पेपरलेस) टिकटिंग जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।

एंड्रायड और आईओएस दोनों प्लेटफार्म्स पर यह उपलब्ध है। इसी क्रम में यात्रियों को एटीवीएम स्मार्ट कार्ड के बारे में भी जानकारी दी गई। स्मार्ट कार्ड से सीधे मशीन से टिकट प्राप्त किए जा सकते हैं और सभी यूटीएस टिकटों पर 3 प्रतिशत की छूट मिलती है।

जागरूकता शिविर में वाणिज्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने यात्रियों को ऐप डाउनलोड करने में मदद की। इस दौरान कुल 326 यात्रियों ने रेल वन ऐप डाउनलोड किया। सोनपुर मंडल निरंतर ऐसे अभियान चलाता रहा है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व मध्य रेलवे में एटीवीएम उपयोग प्रतिशत सबसे अधिक है।