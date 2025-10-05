Vaishali News: सदर अस्पताल से इलाज के बहाने फरार हुआ कैदी, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

हाजीपुर मंडल कारा से इलाज के लिए अस्पताल लाए गए रवि रंजन कुमार नामक एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 28 सितंबर को देसी शराब के साथ गिरफ्तार रवि रंजन की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लाया गया था। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सहायक जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पर नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है।

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। स्थानीय मंडल कारा से सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए एक कैदी इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस दौरान पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कैदी को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह भागने में सफल रहा। इस मामले में असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट के बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।

मिली जानकारी के अनुसार, बराटी थाना क्षेत्र के रदाहा निवासी विशेश्वर राय के 25 वर्षीय पुत्र रवि रंजन कुमार को पुलिस ने करीब 5 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार बीते 28 सितंबर को किया था। गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा गया, मंडल कारा में बीते शनिवार को तबीयत खराब होने के बाद जेल प्रशासन के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इसी दौरान बीते शनिवार की रात सदर अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हो गया।