वाल्मीकि अधिकार सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के न आने पर हंगामा, मेहतर समाज ने पार्टी ऑफिस पहुंचकर मांगा स्पष्टीकरण
पटना में नील सेना द्वारा आयोजित मेहतर वाल्मीकि अधिकार सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के न पहुंचने पर कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। नील सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार वाल्मीकि ने सफाई कर्मचारी आयोग गठित न होने पर नाराज़गी जताई। समाज ने भाजपा से स्पष्टीकरण मांगा और राजनीतिक भागीदारी के लिए पांच विधानसभा सीटों की मांग की।
जागरण संवाददाता, पटना। नील सेना द्वारा विद्यापति भवन में आयोजित मेहतर वाल्मीकि अधिकार सम्मेलन में प्रस्तावित मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल के नहीं पहुंचने के बाद कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए।
समय देकर सम्मेलन में नहीं आने का कारण जानने वे भाजपा कार्यालय पहुंचे और पार्टी से स्पष्टीकरण मांगा। नील सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार वाल्मीकि उर्फ रमैया ने कहा कि मेहतर वाल्मीकि समाज भाजपा को वोट देता है, लेकिन सफाई कर्मचारी आयोग गठित नहीं होने से नाराजगी है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने पूर्व के सम्मेलन में कहा था कि वाल्मीकि मेहतर समाज के मुद्दों को घोषणा पत्र में स्टांप पेपर पर लिखकर शामिल करेंगे। अब इस सम्मेलन में उनके नहीं आने पर समाज उनसे स्पष्टीकरण मांग रहा है।
पांच विधानसभा सीटों की मांग
सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बालयोगी उमेश नाथ महाराज, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा नेता मुकेश निषाद आदि उपस्थित थे।
वक्ताओं ने ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करने व मेहतर समाज को राजनीतिक भागीदारी देने के लिए पांच विधानसभा सीटों की मांग की।
मंच का संचालन अमित विक्रम ने किया। सम्मेलन में अर्जुन प्रियदर्शी, विलास राम, विशाल राम, विकास कुमार, जय नाथ राम, मुन्ना राम, राजू कुमार, दुर्गा प्रसाद, गुड्डू कुमार, रामबाबू राम, जग्गू कुमार, दुर्गा देवी आदि उपस्थित थे।
